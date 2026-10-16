La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó ante el ministro de Economía, Luis Caputo, que la Argentina “pagará por adelantado” su deuda con el organismo. La frase se produjo durante las jornadas anuales del FMI y el Banco Mundial que se realizan esta semana en Bangkok, Tailandia. El intercambio volvió a ubicar la relación entre la administración de Javier Milei y el Fondo en el centro de la agenda económica y financiera.

La expresión de Georgieva surgió en una charla pública en la que la moderadora le preguntó a Caputo si una mayor inversión y la sostenibilidad fiscal podrían reducir la dependencia del organismo. En ese marco, la funcionaria intervino con la comparación con Grecia y dijo: “Serán como Grecia. Pagarán por adelantado”. Caputo respondió: “Te vas a sorprender”. La referencia apuntó al antecedente griego de diciembre de 2022, cuando ese país canceló anticipadamente una deuda de 2.040 millones de dólares.

La comparación, sin embargo, contrasta con la magnitud de los compromisos argentinos. Según el propio texto difundido, la Argentina mantiene una deuda cercana a los US$60.000 millones con el FMI, un monto muy superior al caso griego. El material también recuerda que la Argentina ya utilizó ese mecanismo en enero de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner canceló en un solo pago una deuda de unos 9.810 millones de dólares. Ese antecedente no fue mencionado por Georgieva en su intervención.

Señales políticas y revisión técnica

El comentario de la titular del Fondo se sumó a otro gesto público hacia la administración de Milei. El martes, Caputo y Georgieva mantuvieron una reunión y, después de ese encuentro, la funcionaria escribió en redes sociales que “damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, y agregó que “nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”.

Al mismo tiempo, el FMI empeoró sus proyecciones

El elogio público convivió con una revisión menos favorable en el último informe Monitor Económico Mundial, también conocido como World Economic Outlook o WEO. Según ese documento, el FMI redujo su previsión de crecimiento del PBI para la Argentina en 2026 del 3,5% al 2,1%, una baja de 1,4 puntos porcentuales. Para 2027, la estimación pasó del 4% al 3,5%. Esas cifras quedaron por debajo de las proyecciones del Gobierno, que espera una expansión del 3% este año y del 4% el próximo.

El organismo también revisó al alza sus previsiones de inflación y desempleo. Para 2026, elevó la inflación esperada del 25% al 29,5%, y para 2027 la subió del 12,5% al 18%. En materia laboral, proyectó una tasa de desempleo del 7,6% para este año, frente al 7,2% calculado en abril, y del 7,1% para 2027, contra el 6,9% previo. La evolución de esas variables será un dato a seguir en la negociación con el Fondo y en la evaluación de la marcha del programa económico.