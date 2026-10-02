Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro pedirán la formalización ante la jueza Mónica Lucero. Entre los citados están Sergio Uñac y Cristian Andino, que deben presentarse pese a sus fueros.

La causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tendrá audiencia el miércoles 14 de octubre, a las 11, según fijó la Oficina Judicial Penal. En esa instancia, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro pedirán ante la jueza de Garantías Mónica Lucero la formalización de la investigación contra once personas. La definición es relevante porque marcará si el expediente avanza hacia imputaciones formales y bajo qué calificación legal.

Alcance del expediente

Entre los convocados figuran el senador nacional Sergio Uñac y el diputado provincial Cristian Andino. Ambos cuentan con fueros, es decir, una protección especial vinculada al cargo, pero esa condición no impide que la investigación avance ni que deban presentarse en la audiencia. Fuentes judiciales indicaron que en Tribunales se evalúa la posibilidad de que comparezcan por videoconferencia, aunque esa alternativa todavía no está definida.

La Ley 25.320 establece que una causa penal contra un legislador con fueros puede continuar y que la citación a indagatoria no equivale a una detención. Si el funcionario no se presenta, la norma prevé que el tribunal solicite el desafuero, la remoción o, según corresponda, el inicio de un juicio político. En este caso, la notificación previa no implicó una acusación formal, sino la comunicación de que existía una investigación y la habilitación para acceder al expediente y designar defensa.

Quiénes están citados

La nómina de convocados se completa con Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós, Julio Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso. Según el expediente, se trata de exautoridades y funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), un exministro de Infraestructura y un representante de Krah América Latina, empresa proveedora de cañerías para la obra. Algunos de los investigados ya definieron su defensa: Gustavo Mastelono será representado por Fernando Castro; Francisco Javier Correa, por Jorge Olivera Legleu y Conrado Suárez Jofré; y Nasser Uzair seguirá a cargo de la defensa de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.

Origen y próximos pasos

El expediente se abrió a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia y quedó radicado en la UFI Delitos Especiales. La pesquisa busca determinar si existieron irregularidades en las contrataciones, la provisión de cañerías, los valores pagados y la calidad de los materiales utilizados en el acueducto. También participará la Fiscalía de Estado como querellante, con los abogados Aníbal Fraifer y Claudio Herrera, y según fuentes vinculadas al caso asistirá además el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila.

En la audiencia del 14 de octubre, los fiscales deberán precisar qué hechos pretenden investigar formalmente, con qué calificación legal y qué participación le atribuyen a cada una de las once personas convocadas. Recién después de esa instancia se sabrá si alguno de los citados queda formalmente imputado, por lo que la resolución de ese día será el próximo hito procesal del expediente.