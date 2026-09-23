La Comisión de Diputados emitió este miércoles el dictamen de mayoría sobre el proyecto de La Libertad Avanza que busca consolidar en un marco legislativo la declaración de Emergencia en Discapacidad. En paralelo, la oposición firmó el despacho para prorrogar la vigencia de esa emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. El debate quedó atravesado por objeciones reglamentarias y por dudas sobre la ejecución futura del texto cuando regrese Luis Caputo, ministro de Economía, desde Nueva York.

Además del bloque libertario, acompañaron el dictamen el Pro, la Unión Cívica Radical y el MID, junto con la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y la neuquina Karina Maureira. También firmaron en disidencia el misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella, de Argentina Federal, que habían evaluado presentar un despacho propio. Del otro lado, el espectro opositor reunió 36 firmas para la prórroga, con Unión por la Patria, Provincias Unidas, Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, y Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca.

El contenido del proyecto La propuesta del oficialismo fue presentada como “Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad” y apunta a reemplazar el criterio de transitoriedad de la emergencia que vence el próximo 31 de diciembre. Según el texto, la pensión por discapacidad quedaría fijada en un equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y se mantendría su compatibilidad con el empleo formal de hasta 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. La iniciativa además incorpora partidas presupuestarias dentro del articulado del Presupuesto 2027, un cronograma de compensaciones económicas pendientes, capacitación obligatoria y un sistema público de auditorías periódicas.

Las objeciones opositoras La diputada jujeña María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, cuestionó que el expediente no haya sido emplazado en la sesión especial del 9 de septiembre en la Cámara de Diputados. Sostuvo que, en esas condiciones, “estaríamos incumpliendo el reglamento” y recordó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad durante 2025. También señaló que el dictamen se trabajó “en secreto” mientras avanzaban los plenarios de las comisiones de Discapacidad, presidida por Gerardo Huesen, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch.

La discusión política La vicepresidenta de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, sostuvo que la insistencia con la prórroga responde a un compromiso con las personas con discapacidad y a un pedido de organizaciones del sector. En ese mismo tramo, la oposición volvió a plantear desconfianza sobre la implementación real de la propuesta oficialista, en un contexto marcado por el veto presidencial, el conflicto en la ANDIS y la reciente renuncia de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad. Minutos antes del plenario, legisladores dialoguistas admitieron que persisten dudas sobre si el Poder Ejecutivo sostendrá el texto cuando Caputo regrese de Nueva York.

Próximos pasos El debate legislativo seguirá abierto entre el dictamen de mayoría del oficialismo y la insistencia opositora por extender la emergencia hasta fines de 2027. La discusión quedó además vinculada al financiamiento previsto en el Presupuesto 2027 y al reclamo de la institución Pequeño Cotolengo Don Orione, en Claypole, que advirtió por la falta de medicamentos, pañales y otros insumos del programa Incluir Salud. Lo que ocurra en el recinto dependerá de cómo se ordenen las mayorías y de la posición que adopte el Poder Ejecutivo sobre el alcance fiscal del proyecto.