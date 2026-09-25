El jefe de Gabinete y el gobernador se reunieron este viernes en Casa Rosada. Analizaron temas comunes y proyectos en tratamiento en el Congreso.

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, recibió este viernes en la Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en una reunión orientada a revisar la agenda institucional entre la Nación y la provincia.

Según el texto difundido sobre el encuentro, uno de los ejes fue el análisis de los temas de interés común y de las iniciativas legislativas que se encuentran en tratamiento en el Congreso. Ese repaso resulta relevante porque varias decisiones parlamentarias tienen incidencia directa sobre las provincias, tanto en materia fiscal como en áreas vinculadas con la gestión diaria.

Agenda compartida

La reunión se produjo en un contexto en el que el Ejecutivo nacional busca sostener el diálogo con los gobernadores para avanzar en proyectos que requieren respaldo legislativo. En ese esquema, Santilli quedó ubicado como articulador político del Poder Ejecutivo con las provincias, mientras que Orrego mantuvo su línea de interlocución con la administración de Javier Milei. Para San Juan, ese canal permite plantear prioridades provinciales y seguir de cerca decisiones que exigen coordinación entre ambas administraciones.

Impacto provincial

De acuerdo con el contenido del encuentro, también se abordó el escenario parlamentario y las iniciativas impulsadas por la Nación. La propia comunicación oficial vinculó esa conversación con posibles efectos sobre las cuentas provinciales, la obra pública, la producción y actividades estratégicas de la jurisdicción. En ese marco, la reunión se inscribe en la relación institucional que el gobierno de San Juan mantiene con la administración nacional para sostener canales de negociación abiertos.

Próximos pasos

El contacto entre Santilli y Orrego se suma a una serie de reuniones entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, en un momento en que el tratamiento de proyectos en el Congreso sigue siendo un factor central de la relación política entre Nación y provincias. La continuidad de esos intercambios dependerá de la evolución de la agenda legislativa y de las definiciones que se adopten sobre las iniciativas en curso.