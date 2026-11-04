Análisis político sobre el escenario electoral provincial, la adopción de la Boleta Única y la gestión del frente oficialista.

En el marco de las reflexiones políticas hacia el próximo años en San Juan, el jefe de Asesores del Gobierno provincial y presidente del Partido Actuar, Dr. Rodolfo Colombo, analizó el escenario político local y se pronunció de manera explícita sobre el armado del frente oficialista. Al ser consultado sobre una eventual reedición de la fórmula gubernamental integrada por Marcelo Orrego y Fabián Martín, el funcionario apeló a una conocida máxima deportiva para fundamentar su postura: "Equipo que gana no hay que tocarlo, dicen los técnicos. Me parece ellos se complementan muy bien".

Colombo remarcó que, a título personal, el binomio integrado por Marcelo Orrego y Fabián Martín resulta altamente positivo y ha demostrado una sólida articulación en la conducción del Ejecutivo sanjuanino. Sin embargo, precisó que la eventual ratificación de la candidatura dependerá de la decisión personal de ambos dirigentes para buscar la reelección, un tema que —según indicó— aún no se ha tratado formalmente en la mesa política del espacio, aunque ponderó el permanente entusiasmo de Marcelo Orrego al frente de la provincia.

Definiciones electorales: Boleta Única, candidaturas con peso propio y desdoblamiento

Al proyectar el ritmo de la política provincial, Colombo anticipó que la actividad proselitista cobrará mayor fuerza a principios del próximo año, una vez que queden plenamente establecidas las reglas del juego y el calendario definitivo. Explicó que la dinámica de gestionar desde el oficialismo exige mantener "la vara alta" para resolver los problemas de la gente, marcando un contraste con los tiempos y tareas propios de la etapa de oposición en el llano.

En el ámbito institucional, el dirigente valoró la adopción de la Boleta Única tras la eliminación de la Ley de Lemas aprobada durante la administración previa- Ley SIPAD-. Al respecto, destacó:

"La boleta única viene a mejorar la democracia y, entre esas cosas, exige que los candidatos tengan que ser conocidos. Eso está bueno porque vos como ciudadano después le exiges a esa persona lo que prometió en campaña."

Asimismo, Colombo consideró razonable evaluar la opción de desdoblar los comicios provinciales de las elecciones nacionales. Sostuvo que la separación de calendarios, como ocurre en diversos municipios del país, contribuye a centrar el debate público en las soluciones específicas que requiere la comunidad sanjuanina, impidiendo que la agenda local quede subordinada a discusiones nacionales.

El contraste de gestión como pilar de la propuesta política

Según la perspectiva expresada por el Jefe de Asesores, el proyecto oficialista fundamentará su oferta electoral en la contraposición entre dos modelos de administración pública. Colombo definió el esquema impulsado por el gobernador Marcelo Orrego como un Estado presente, humilde, modesto, eficiente y transparente, en contraste con los 20 años de gestiones alineadas con el peronismo y el kirchnerismo en San Juan.

Para ilustrar el impacto de la administración austera frente a la reducción de transferencias nacionales, Colombo detalló logros concretos de la gestión provincial:

· Boleto estudiantil gratuito e inclusivo: Cobertura integral del transporte escolar para estudiantes de todos los niveles educativos, junto con la incorporación explícita de los docentes en todo el territorio provincial.

· Construcción de viviendas sustentada con fondos locales: Mientras que en administraciones pasadas el 70% del presupuesto del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) provenía de la Nación para alcanzar un promedio de 1300 casas anuales, la gestión actual sostiene un promedio de 1400 viviendas anuales financiadas al 100% con recursos propios de los sanjuaninos. A ello se suma la proyección de 1.240 viviendas adicionales distribuidas en 30 barrios mediante financiamiento gestionado por la provincia.

· Posicionamiento internacional y liderazgo: La proyección global lograda por el gobernador Marcelo Orrego al abrir formalmente la rueda bursátil en la Bolsa de Valores de Canadá durante la feria minera internacional de Toronto, posicionando el potencial y la credibilidad institucional de San Juan a nivel internacional.

Armado de alianzas y el rol de Actuar en el frente provincial

En lo relativo a eventuales acuerdos electorales con fuerzas nacionales como La Libertad Avanza, Colombo enfatizó que la construcción política del espacio no responde a especulaciones matemáticas ni a sugerencias de consultores electorales ("no nos sumamos para ver si 2+2 nos da 4, 5 o 6"). Afirmó que las alianzas se evalúan en función de lo que resulte conveniente para la provincia, al tiempo que reconoció el valor de la batalla cultural iniciada a nivel nacional en materia de equilibrio fiscal y erradicación del déficit público.

Finalmente, respecto al Partido Actuar —espacio que definió como su "patria chica"—, Colombo remarcó el proceso de consolidación vivido tras 20 años de alianza ininterrumpida con Producción y Trabajo. Señaló que las fronteras partidarias dentro del frente se han fortalecido y vuelto fluidas, permitiendo que la fuerza política cuente hoy con legisladores, concejales y funcionarios capacitados en toda la provincia, manteniendo invariables los principios de austeridad, transparencia y trabajo en equipo.