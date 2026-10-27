Calingasta es la joya de la corona en la provincia de San Juan. Los tiempos que se vienen a quien conduzca los destinos del departamento se le presentarán desafíos importantes en lo que tiene que ver con el crecimiento. Por ello, el dirigente que asuma en 2027 tendrá la obligación entre otras cosas de enfrentar problemas de crecimiento, infraestructura y una creciente actividad económica principalmente minera.

Así las cosas, el panorama político se siente bastante revolucionado en Calingasta. Con un intendente como Sebastián Carbajal que puede aspirar a un nuevo mandato, pero que ha sido duramente cuestionado e incluso hay algunas encuestas que lo catalogaron con el peor intendente de la provincia. Carbajal que en los hechos estaría en la línea de partida para competir por un nuevo mandato entre otras cosas tendrá que balancear su frente interno, pues desde que asumió a la fecha le renunciaron 17 funcionario, cosa que le deja bastante debilitada la estructura dirigencial en un departamento donde hay opciones, pero no son tantas. La mayoría se encuentra agazapados esperando que es lo que ocurrirá con la modificación de la ley electoral.

El doctor Carbajal, viene coqueteando -trabajando- para el “Máquina” Cristian Andino que tiene aspiraciones a la gobernación de San Juan por el partido Justicialista. Algunos cercanos al dirigente provincial expresaron que Andino quería a Carbajal en su equipo de gobierno, cosa que no le desagradaría al “Doc “, como le dicen a Carbajal en Calingasta. Otros dicen que Carbajal no quería saber nada con repetir mandato y que de acuerdo a sus propios dichos le gustaría mucho que uno de su espacio continúe con el proyecto municipal que encarna.

En estas condiciones, uno que saltaría solo a la arena es Andrés Escuela – secretario, de Administración y Hacienda-, conocido en el ambiente comunal como “el dos”. Algunos calingastinos sostienen que Escuela siempre fue el cerebro en la administración Carbajal, de hecho, junto con Carlos Valdevenite han sido los únicos sobrevivientes del éxodo masivo y constante en el actual gabinete municipal. Cercanos al dirigente creen que Escuela en estos momentos debe estar mirando mucho las encuestas y de esa forma buscar de impulsarse o impulsar a algún dirigente afin a su forma de pensar.

También dentro del peronismo, uno que expresó sus intenciones de volver a ser jefe comunal es Robert Garcés, actual asesor del intendente de Rawson, Carlos Munisaga. “El bocha”, Garcés fue intendente antes que Jorge Castañeda. Luego de eso, intentó volver al sillón de la intendencia, pero sin muchos resultados. En las últimas elecciones con el caudal de votos que obtuvo le alcanzó para meter dos concejales de su espacio.

Otro que se encuentra en la grilla de partida es el empresario y dirigente peronista Alfredo Amín. En los últimos comicios Amin acompañó a Carbajal pero a los pocos meses de gestión hubo una ruptura irreconciliable, lo que alejó al empresario y sus seguidores del ambiente comunal. Amín en 2026 volvió a tomar protagonismo político al ser nombrado secretario de la CASEMICA, lugar que le ha dado una muy buena visibilidad. El dirigente en las elecciones pasadas habría tenido algún tipo de diálogo con Provincias Unidas, que encarga a Juan Schiaretti y que encarna en la provincia de San Juan, el ex intendente de la Capital Emilio Baistrochi. Amin, oriundo de la zona de Villa Calingasta es un empresario pujante que entre otras cosas promulga el desarrollo calingastino y prueba de ello lo da en sus empresas cuando contrata personal del departamento, de hecho, la mayoría son del valle de Calingasta.

También en la línea de partida del PJ, se encuentra el actual diputado y ex intendente Jorge Cipriano Castañeda. El dirigente expresó que quiere volver a manejar al departamento que en la actualidad tiene muchas necesidades por lo que hay muchas cosas por hacer. Castañeda fue dos veces intendente y viene de las bases de la militancia calingastina. De todos modos, la gente que acompaña al ex jefe comunal está a la espera de decisiones políticas que les va a tocar de cerca a las organizaciones políticas.

Fuentes consultadas sostienen que de estos dos candidatos podría surgir una formula potente dentro del PJ para diputarle la titularidad a lo que arme Carbajal. La especulación indicaría que habría antes de definir la formula una encuesta “seria” y el que mida mejor iría por la intendencia y el otro por la diputación departamental.

Otra de las especulaciones es si el PJ central apoya a Carbajal, los dos dirigentes mencionados, evaluarían competir lo mismo en la contienda aun sin el sello del PJ. De hecho, en su momento habrían existido algunos diálogos entre el diputado calingastino y el orreguismo.

Siempre dentro de las filas de los hombres que vienen del PJ, se encuentran Adolfo Medalla y Juan Ignacio López Balaguer. Estos dos dirigentes serían considerados como los hombres de la Universidad – UNSJ- y por ende algunos los relacionan directamente con el kirchnerismo e incluso con la Campora. Ambos dirigentes armaron en el departamento una agrupación que se llama “Comunidad Calin”, que recientemente sacaron una declaración de bases de acción política, donde entre otras cosas hacían resaltar una visión ecologista. Esto tal vez sea por la cercanía que habría Nacho López, años atrás, con agrupaciones que se encuentran frente al desarrollo minero. Se supo que los dirigentes de este sector estarían consiguiendo los avales para inscribirse como un partio departamental.

En el orreguismo calingastino también las cosas están bastante fragmentadas y aún no salió nadie a autoproclamarse la camiseta del oficialismo provincial en tierras calingastinas. De acuerdo a lo que cuentan fuentes consultadas en el departamento, uno que aspiraría a la intendencia es José Rojas, uno de los integrantes del triunvirato normalizador de la Unión Vecinal de Calingasta, y ex policía, labor que lleva un tiempo largo y que aún no se ha conseguido poner en regla. Otro que buscaría estar en la consideración es el ex concejal Jorge Suarez comerciante y de extracción bloquista. También acompaña a Rojas en el triunvirato de la Unión Vecinal de Calingasta.

A estos se suma César Lima, ex director de escuela, jubilado. El dirigente viene de la localidad de Sorocayense y según fuentes cercanas tendría una propuesta de gobierno para Calingasta.

Centro del oficialismo provincial, también está Gonzalo Abeiro. A estos se sumaría la actual concejal Patricia Castillo, que dio el salto del peronismo al orreguismo y Gonzalo Pereira, un cercano colaborador de la edil.

Otro que no hay que dejar de lado es a Alfredo Pizarro, quien encabezó la lista del orreguismo en las elecciones pasadas. Si bien el dirigente y empresario calingastino no expresó aún nada sobre el tema hay algunos que lo tienen en la grilla de partida.

Por último, hay que dedicarle un párrafo especial al ex intendente José Adolfo Ibazeta. En la actualidad el dirigente comanda la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta, cosa que siempre lo posiciona en el radar político partidario. De hecho, algunos lo postulan como el candidato a intendente de los Libertarios. Hay que recordar que LLA obtuvo en los últimos comicios muy buenos resultados apoyados por el voto de Gendarmería que bajó línea para que se vote de esta forma. Ibazeta sostiene que está dispuesto a jugar, siempre y cuando se piense en un Calingasta mejor.