El PRO volvió a diferenciarse del Gobierno de Javier Milei al defender la continuidad de la relación estratégica entre la Argentina y Brasil después del triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. En un comunicado, el partido de Mauricio Macri sostuvo que la política exterior debe priorizar los intereses argentinos y mantener una agenda común con el principal socio comercial regional. La definición tuvo lugar en paralelo a la decisión oficial de no emitir un saludo institucional al presidente brasileño. El contraste expuso una diferencia política sobre el modo de administrar el vínculo bilateral dentro del Mercosur.

Agenda compartida Bajo el título “Brasil, Lula fue reelecto”, el espacio definió a Brasil como “nuestro vecino y socio central en el Mercosur” y afirmó que la relación entre ambos países debe sostenerse sobre objetivos compartidos. “La relación con Brasil es estratégica y debe sostenerse sobre una agenda de objetivos compartidos: exportaciones, infraestructura, energía e inversiones”, indicó el comunicado partidario. En ese texto, el PRO también señaló que los resultados electorales en distintos países redefinen prioridades y alianzas. La referencia fue acompañada por una defensa de la diplomacia como herramienta para sostener vínculos más allá de las diferencias ideológicas.

Saludo partidario El lunes, el PRO ya había felicitado a Lula por su victoria y consideró que el resultado abría “una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”. Además, describió la relación bilateral como “un pilar fundamental” que se fortalece con cada nueva etapa democrática. “Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”, concluyó el mensaje partidario. Mauricio Macri también saludó al mandatario brasileño desde su cuenta en X y escribió: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”.

La postura oficial El Gobierno nacional, en cambio, confirmó que no emitirá un pronunciamiento oficial para felicitar al presidente brasileño. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier justificó la decisión al señalar que Lula no había saludado personalmente a Milei cuando ganó las elecciones argentinas de 2023. “En 2023, cuando Javier Milei fue elegido presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo”, sostuvo el funcionario. Luego agregó que el Gobierno “tomó nota del resultado electoral” y reiteró que no habrá una comunicación institucional. La definición oficial no modificó, según el vocero, la continuidad de la relación comercial y diplomática con Brasil.

Relación comercial vigente Ravier descartó que la ausencia de un saludo formal pueda afectar el vínculo bilateral y remarcó que la Argentina y Brasil son “dos pueblos hermanos”. También destacó los lazos comerciales dentro del Mercosur y afirmó: “Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”. En paralelo, sostuvo que para Milei los vínculos entre los pueblos argentino y brasileño tienen más peso que las diferencias ideológicas entre sus presidentes. La discusión política quedó así circunscripta al plano institucional, mientras el intercambio económico y regional permanece vigente.

La afirmación de Ravier sobre la ausencia de un saludo de Lula en 2023 requiere una precisión: el mandatario brasileño publicó entonces un mensaje en el que felicitó a las instituciones y al pueblo argentino por las elecciones y deseó “buena suerte y éxito al nuevo gobierno”, aunque no mencionó a Milei por su nombre. Con ese antecedente, el contraste entre la postura del PRO y la decisión del Gobierno nacional dejó planteada una diferencia sobre el modo de sostener la agenda con el principal socio de la región. El próximo dato a seguir será si la ausencia de saludo oficial se mantiene en los canales diplomáticos formales o si el vínculo bilateral se canaliza exclusivamente por las áreas técnicas y comerciales.