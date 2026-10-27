“En 2023, cuando Javier Milei fue elegido presidente, no hubo ningún gesto de Lula para saludarlo”, recalcó el vocero, Adrián Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que “no va a haber un comunicado oficial” felicitando al presidente de Brasil, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, por su reelección del domingo, y aseguró que “no hay ningún pedido de asilo” formulado a la Argentina por el senador Flávio Bolsonaro.

"En 2023, cuando Javier Milei fue elegido Presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo", recalcó el vocero ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

En su habitual conferencia de prensa de los martes, Ravier, consideró además que “no es correcto” interpretar literalmente las expresiones del presidente Milei sobre enviar “a la hoguera” a periodistas, a raíz de las afirmaciones de la prensa sobre su vinculación con la criptomoneda $Libra.

Ante las preguntas sobre los motivos por los cuales el Gobierno argentino todavía no felicitó al mandatario brasileño, Ravier respondió que "se tomó nota del resultado electoral" y reiteró que no habrá una comunicación oficial.

El vocero también rechazó que la decisión del Gobierno pueda afectar las relaciones bilaterales y remarcó que la Argentina y Brasil son "dos pueblos hermanos" que mantienen importantes vínculos comerciales y forman parte del Mercosur.

"Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur", aseguró.

Ravier sostuvo que para Milei las relaciones entre los pueblos argentino y brasileño son más importantes que las diferencias ideológicas entre sus presidentes.

Sin embargo, al ser consultado nuevamente sobre la ausencia de una felicitación a Lula, el portavoz señaló: "Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real".

Por otra parte, y en alusión a Brasil, descartó que el senador Flávio Bolsonaro haya solicitado asilo político en la Argentina y señaló que, al no existir un pedido formal, el Gobierno no tiene ninguna solicitud que evaluar. “No hay ningún pedido de asilo”, aseveró.

Bullrich y su ausencia en la reunión de Gabinete

En otro tramo de la conferencia, Ravier rechazó las versiones sobre un posible alejamiento de Patricia Bullrich del oficialismo y aseguró que la dirigente continúa trabajando para la reelección presidencial de Milei en 2027.

"No hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor. Patricia Bullrich es parte del Gobierno", afirmó.

El vocero explicó que Bullrich no participó de la reunión de Gabinete del lunes porque sufrió un inconveniente personal cuando se dirigía al encuentro. "Estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir", precisó.

Ravier destacó además el papel de Bullrich en el Senado y su participación en las negociaciones legislativas para aprobar los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

"Apoya la candidatura para la reelección del presidente Milei, trabaja para que Milei sea reelecto, es parte fundamental de nuestro Gobierno", sostuvo.

Las expresiones de Milei contra los periodistas

Ravier defendió las declaraciones de Milei sobre enviar "a la hoguera" a periodistas que difundieron información sobre su vinculación con la criptomoneda $LIBRA y sostuvo que no corresponde interpretarlas literalmente.

"No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora", afirmó el vocero, quien justificó el "enojo presidencial" por lo que consideró una campaña de desprestigio contra el mandatario.

En ese sentido, distinguió entre el periodismo que, según su criterio, trabaja con transparencia y búsqueda de la verdad, y aquellos a los que calificó como operadores que habrían utilizado la causa $LIBRA para perjudicar la imagen del Presidente.

"Javier Milei y este Gobierno respetan la libertad de expresión, respetan el periodismo, al periodismo de verdad", manifestó

La causa $Libra

Consultado por las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli, los mensajes eliminados y otras pruebas mencionadas en la investigación por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, Ravier evitó responder sobre los detalles del expediente.

"Del caso $LIBRA ya habló la Justicia. De hecho, se hizo justicia. No tengo nada más que agregar sobre los detalles de la causa", respondió.