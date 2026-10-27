El anuncio de la construcción de 30 barrios en San Juan reactivó las expectativas de las empresas constructoras locales, que ven en el plan una vía para recuperar actividad y sumar empleo. La Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan (CAEMCO) recibió la novedad con satisfacción y ya comenzó a preparar sus estructuras para las obras. El proyecto contempla 2.240 viviendas y, según las estimaciones oficiales, podría generar entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo directos.

Reacción del sector El presidente de CAEMCO, Enrique Velazco, sostuvo que la llegada de recursos internacionales gestionados por el Gobierno provincial permite reactivar la obra pública. Señaló que el sector venía de un período con presupuestos más ajustados y menos proyectos en marcha, una tendencia que, según indicó, se arrastra desde 2023 a nivel nacional y también impactó en la provincia. En ese marco, afirmó: “Con estos anuncios ha vuelto el optimismo a la Cámara. Lo hemos recibido con satisfacción, ya que la inyección de recursos gestionados por el Gobierno se va a volcar a la obra pública”.

Impacto productivo Velazco también vinculó las expectativas con los anuncios de obras viales y con el nuevo plan habitacional presentado por el gobernador Marcelo Orrego este lunes. Dijo que el movimiento previsto representa una oportunidad para recuperar parte de la actividad perdida en los últimos meses. Según explicó, varias empresas debieron reducir sus plantas durante los períodos de menor trabajo, especialmente en los puestos de obra. A la vez, remarcó que la construcción tiene capacidad de adaptación cuando aparecen nuevos contratos.

“Realmente es una muy buena noticia, porque estos 30 barrios van a generar una ocupación importante”, señaló el dirigente. Agregó que, en la construcción, los niveles de empleo se ajustan a la disponibilidad de obras y que las empresas pueden reorganizarse con rapidez cuando se reactivan los proyectos. CAEMCO está integrada por 23 empresas pyme de la construcción, varias de las cuales atravesaron períodos de baja actividad o quedaron paralizadas por falta de obras.

Plazos y ejecución De acuerdo con el Gobierno provincial, las obras comenzarían en noviembre y la firma de contratos con las empresas se hará de manera progresiva. Velazco indicó que ya se están rubricando algunos acuerdos y estimó que buena parte de los proyectos podría movilizarse el próximo mes. Si bien las firmas no podían contratar personal sin certezas sobre el inicio de los trabajos, sí empezaron a revisar sus equipos y estructuras para llegar preparadas al arranque.

“Cuando se dieron los anuncios de los bonos internacionales y se informó que todo eso sería volcado a la obra pública, nos fuimos preparando. Si bien no podíamos salir a contratar personal, sí podíamos adecuar los equipos y tener todo en condiciones para cuando esto se largara”, detalló Velazco. El dirigente resumió el cambio de escenario al señalar que venían de un período de fuerte retracción y que ahora el ánimo de las empresas cambió. El próximo dato a seguir será la formalización de los contratos y el inicio efectivo de los trabajos en noviembre.