El ministro de Desregulación defendió el programa económico en el Foro ABECEB. También vinculó la baja de inflación y pobreza con el orden fiscal.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó este jueves que el Gobierno está “contento con el avance” del programa económico y de desregulación sobre la economía del país. Lo hizo durante su exposición en el 16° Foro ABECEB, un encuentro que reúne a funcionarios del Gobierno nacional, exmandatarios y CEOs. En ese ámbito sostuvo que los avances en desregulación y apertura comercial generan “confianza” en la economía.

Apertura y orden fiscal “Hacer las cosas bien es cumplir los contratos y extender el ordenamiento de las cuentas fiscales, que no es algo fácil”, señaló Sturzenegger. También planteó que en los últimos seis meses el Poder Ejecutivo realizó más avances en apertura económica que en 30 años. Según su exposición, ese proceso debe sostenerse durante muchos años para consolidar resultados.

Los indicadores que citó Entre los logros que mencionó incluyó la baja de la inflación, la caída de la pobreza, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento del volumen exportado. También sumó el “boom” del sector minero y la expansión de la productividad como señales del rumbo económico. En todos los casos, el funcionario los presentó como parte de la evaluación oficial del programa en marcha.

Rol del Estado y sector privado Sturzenegger reafirmó la premisa de “quitar del medio” al Estado y sostuvo que debe ocuparse de “tener sus cosas en orden”. Añadió que “el resto lo van a hacer ustedes”, en referencia al sector privado, al que atribuyó la generación de riqueza. También pidió evitar que la ansiedad desvíe la atención sobre lo que consideró relevante para la economía.

La mirada del equipo económico Más temprano, el viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo en el mismo foro que el Gobierno tiene la oportunidad “por primera vez” de llevar adelante una Argentina “sin populismos”. Al mismo tiempo, reconoció que “hay que conseguir estabilidad” y generar las condiciones necesarias para poder “ayudar a los más pobres”. El planteo oficial quedó centrado en la continuidad del orden fiscal y de la apertura económica como variables a seguir en los próximos meses.