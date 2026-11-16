La diputada nacional María Fernanda Ávila, presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara baja, presentó un proyecto de ley para crear el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), con el objetivo de garantizar el acceso público y permanente a información vinculada con el sector minero.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Minería y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Propone institucionalizar por ley una herramienta que había sido creada en 2022 por resolución del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo. En términos prácticos, el cambio apunta a darle respaldo legal a un esquema ya existente de recopilación y difusión de datos.

Alcance del sistema

Según el texto, el SIACAM deberá informar de manera periódica sobre aspectos económicos, geológicos, geográficos, sociales, sanitarios y ambientales de la actividad minera en la Argentina. El propósito declarado es promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en una actividad productiva con peso creciente en la agenda económica. La propuesta también establece que organismos nacionales como el INDEC, el Instituto Geográfico Nacional, ARCA y las autoridades provinciales competentes deberán suministrar información para alimentar el sistema, que quedará bajo la órbita de la Secretaría de Minería de la Nación.

Qué datos deberán publicarse

Entre los datos que deberán ponerse a disposición del público figuran los proyectos mineros alcanzados por el Régimen de Inversiones Mineras y por el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), la ubicación geográfica de los principales emprendimientos, los niveles de exportación, el aporte tributario del sector, el consumo de agua y energía, y estadísticas sobre empleo y participación laboral por provincia. El proyecto dispone además que toda la información se concentre en un único portal web de acceso público, con criterios estandarizados para facilitar comparaciones entre jurisdicciones y asegurar la actualización periódica de los datos.

Antecedentes y proyección

En los fundamentos, Ávila sostiene que la iniciativa apunta a consolidar políticas de transparencia en una actividad estratégica para la economía argentina. También recuerda que el SIACAM fue reconocido internacionalmente en 2023 durante la Conferencia Global de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI), celebrada en Dakar, Senegal. La legisladora afirma que una mayor disponibilidad de información permitiría fortalecer el control ciudadano, mejorar la calidad de las políticas públicas y promover un desarrollo minero “sostenible, responsable y equitativo”.

El debate parlamentario queda ahora en manos de las comisiones de Minería y de Presupuesto y Hacienda, que deberán dictaminar sobre una iniciativa que, de avanzar, convertiría en ley un esquema de información ya operativo desde 2022. En paralelo, el proyecto incorpora al centro de la discusión pública datos sobre inversiones, exportaciones, empleo, consumo de recursos y distribución territorial de la actividad minera.