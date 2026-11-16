Durante una recorrida por el Hospital Marcial Quiroga, el gobernador Marcelo Orrego dio detalles sobre la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026, prevista del 20 al 22 de noviembre. Sostuvo que los costos de los artistas serán cubiertos con auspiciantes privados y con la venta de entradas. En la misma actividad, se refirió a la remodelación del servicio de diálisis y anticipó intervenciones en 50 kilómetros de corredores hídricos de la provincia.

En diálogo con la prensa, Orrego afirmó que la próxima edición de la fiesta tendrá una propuesta distinta a la de años anteriores. Explicó que, desde el inicio de su gestión, se incorporaron nuevos espacios orientados a vincular a San Juan con el mundo de los negocios y las inversiones. Entre esas iniciativas mencionó el Fórum de Ideas, pensado para reunir en la provincia a embajadores, agregados comerciales y referentes de distintos sectores.

“Soy convencido de que donde hay clima de negocios, donde hay posibilidades de inversión, hay posibilidades de crecimiento, de desarrollo y fundamentalmente de empleo”, sostuvo el mandatario. También aseguró que San Juan mejoró sus indicadores económicos y duplicó sus exportaciones desde 2023, aunque esa relación fue presentada por el propio gobernador como resultado de la generación de espacios de intercambio y de la búsqueda de inversiones en el exterior.

Financiamiento del evento

Uno de los ejes de sus declaraciones fue el esquema de financiamiento de la Fiesta Nacional del Sol. El gobernador explicó que el objetivo es que el evento pueda sostenerse progresivamente con recursos propios, a través de aportes de empresas privadas y de la venta de entradas. “Con los auspiciantes privados y con la taquilla vamos a pagar todos los artistas. El Estado no va a poner plata ahí en ese sentido”, afirmó. A la vez, aclaró que la Provincia seguirá a cargo de la logística, la seguridad y los servicios necesarios para el desarrollo de la celebración.

Sobre la programación artística, Orrego consideró que la grilla es “bastante interesante” y señaló que algunas jornadas ya registraban entradas agotadas. En particular, dijo que para el viernes ya no quedaban localidades disponibles y expresó su expectativa de que las otras dos noches tengan una respuesta similar. Respecto de la presencia de autoridades nacionales, indicó que fueron invitadas, al igual que delegaciones de Chile, aunque aclaró que todavía no tenía confirmaciones oficiales. También consideró posible la llegada de algún ministro nacional.

Obras hídricas y salud

Durante la misma rueda de prensa, el gobernador adelantó que el Gobierno provincial anunciará próximamente un conjunto de intervenciones en infraestructura hídrica. Sin brindar detalles, porque según explicó serán comunicados oficialmente, confirmó que los trabajos alcanzarán unos 50 kilómetros de distintos corredores hídricos de San Juan, con especial atención en la zona norte de la provincia. Además, la visita al hospital sirvió para presentar la remodelación y ampliación del servicio de diálisis y nefrología.

Según detalló, la obra demandó una inversión de 1.000 millones de pesos e incluyó casi 800 metros cuadrados de intervención. El espacio cuenta ahora con siete puestos de diálisis y dos consultorios, además de mejoras tecnológicas y una sala de espera renovada para familiares de pacientes. Orrego también anunció la incorporación de personal para fortalecer la atención: seis médicos, 12 enfermeros y trabajadores auxiliares. Señaló que se trata de un servicio con demanda permanente y que recibe pacientes de distintos puntos de la provincia.