Una pelea entre dos jóvenes en Villa Mercedes, departamento Jáchal, terminó con la muerte de Germán Ismael Galleguillo, de 24 años, este jueves por la tarde en el Hospital Rawson. Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. La investigación busca establecer por qué comenzó la disputa y cómo se produjo la agresión.

De acuerdo con el relato inicial, la discusión derivó en una pelea cuerpo a cuerpo que dejó a Galleguillo gravemente herido. En ese contexto, un adolescente de 17 años habría utilizado un arma blanca y le provocó una lesión de extrema gravedad. El personal policial intervino en el lugar y procedió a la detención del menor de edad, que quedó a disposición de la Justicia.

Por la gravedad del cuadro, Galleguillo fue trasladado de urgencia, bajo código rojo, al hospital departamental San Roque y luego derivado al Hospital Rawson, donde falleció durante la tarde a causa de las heridas sufridas. El traslado y la atención médica no alcanzaron para revertir la evolución del caso, según la información difundida.

Intervención judicial Por la edad del adolescente detenido, el expediente quedó bajo la intervención de la Justicia de Menores, que deberá avanzar con la reconstrucción de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. De acuerdo con fuentes del caso, se trata del primer expediente de la Segunda Circunscripción Judicial en el que deberá aplicarse el nuevo Régimen Penal Juvenil, con las adecuaciones realizadas para su implementación en San Juan. Ese marco procesal será clave para definir las medidas que correspondan.

Antecedente judicial La causa ahora deberá precisar las circunstancias previas a la pelea, la secuencia de la agresión y el alcance de la intervención policial y médica. También quedará por determinar cómo se aplicará en este expediente el nuevo esquema penal juvenil mencionado por las fuentes del caso. Mientras tanto, el adolescente permanece detenido y la investigación sigue abierta.