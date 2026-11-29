La víctima fue Rodrigo Alejandro Caballero , chofer de Uber, que trasladaba a un menor de edad. La UFI Delitos Especiales investiga por qué perdió el control de su camioneta.

La víctima del siniestro vial ocurrido en la mañana de este domingo en Rivadavia fue identificada como Rodrigo Alejandro Caballero, quien trabajaba como conductor de la aplicación Uber. Al momento del hecho trasladaba a un menor de edad en una Ford EcoSport.

Según informó la UFI Delitos Especiales, el accidente se produjo cerca de las 8 sobre calle Pellegrini, unos 20 metros al norte de calle Sarmiento. Caballero circulaba de sur a norte cuando, tras cruzar esa intersección, perdió el control del vehículo por motivos que aún son materia de investigación.

De acuerdo con esa reconstrucción preliminar, la camioneta invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra un árbol de gran tamaño ubicado sobre la banquina oeste. El choque fue de tal magnitud que el conductor murió en el lugar, y el fallecimiento fue constatado por personal del Servicio de Emergencias 107 que acudió a la escena.

Situación del menor El adolescente que viajaba como acompañante logró salir del vehículo por sus propios medios. Más tarde fue trasladado a su domicilio por otro conductor de Uber que pasaba por la zona, y luego fue revisado por profesionales de la salud. De esa evaluación surgió que no era necesario su traslado a un hospital.

La investigación judicial continúa para determinar por qué Caballero perdió el dominio de la camioneta y qué circunstancias derivaron en el desenlace fatal. Por el momento, la información oficial mantiene abiertas esas variables y no precisó otras causas asociadas al siniestro.