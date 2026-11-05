Vanesa Malla Silva Recabarren recibió una pena efectiva por intentar sustraer mercadería en un supermercado del Shopping Del Bono. El caso tramitó por flagrancia y fue declarada reincidente.

Una mujer identificada como Vanesa Malla Silva Recabarren recibió una condena de un mes de prisión efectiva y quedó alojada en el Penal, tras ser detenida por intentar sustraer mercadería en el supermercado Super Vea del Shopping Del Bono, en Capital.

La causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa, es decir, un intento de apoderamiento ilegítimo de bienes sin violencia sobre las personas. Además, la mujer fue declarada reincidente, condición que agrava su situación procesal al registrar antecedentes penales computables.

Según consignaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 30 de octubre, cerca de las 18:50, en el local ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza. De acuerdo con las actuaciones, la mujer ingresó al comercio acompañada por un hombre y recorrió distintos sectores del establecimiento. En las góndolas tomó productos cárnicos, entre ellos bandejas de bola de lomo y cuadrada, trozos de vacío y asado carnicero, además de 26 sobres de jugo Tang y una botella de jabón líquido para lavarropas marca Skip.

Detección y procedimiento

La mercadería fue ocultada en una cartera y entre sus prendas, y luego la mujer intentó retirarse por un lateral de la línea de cajas destinado a clientes que no realizaban compras. La maniobra fue advertida por el personal de seguridad a través de las cámaras de vigilancia. Al momento de salir del establecimiento, fue interceptada por el guardia y el encargado del supermercado, quienes constataron que llevaba los productos entre sus pertenencias. El acompañante se retiró del lugar.

El personal del comercio dio aviso a la Policía, que intervino y realizó las actuaciones correspondientes. La secuencia también quedó registrada en un video elaborado por el encargado del establecimiento. A partir de esa intervención se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, un trámite judicial abreviado que se aplica cuando la presunta infracción es advertida en el momento o poco después de ocurrida.

Intervención fiscal

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Yanina Galante, con intervención del ayudante fiscal Mariano Teja. Finalmente, mediante un acuerdo con la defensa, se resolvió imponer la pena de un mes de prisión efectiva, declarar la reincidencia y disponer la prisión preventiva. El expediente quedó cerrado con esa resolución, mientras se mantiene la medida privativa de libertad en el marco del proceso.