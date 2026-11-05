Rodrigo Heredia recibió 4 años y 2 meses de prisión unificada tras un hurto cometido en una distribuidora de San Juan. La fiscalía también analiza si participó en otros hechos contra la propiedad.

Un hombre que cumplía condena en el Penal de Chimbas fue sentenciado este jueves a cuatro años y dos meses de prisión efectiva por un hurto cometido durante una salida transitoria. El caso ocurrió el 30 de septiembre en una distribuidora ubicada sobre avenida General Mosconi, en San Juan, y derivó además en la pérdida de los beneficios penitenciarios que tenía vigentes.

El condenado fue identificado como Rodrigo Heredia. La resolución se cerró mediante un juicio abreviado, es decir, un procedimiento judicial en el que las partes acuerdan una condena sin llegar a un debate oral completo. La pena fue unificada con la que ya estaba cumpliendo, por lo que deberá continuar alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Cómo ocurrió el hecho

En diálogo con TELESOL NOTICIAS, la fiscal Florencia Caillet, de la UFI Delitos contra la Propiedad, explicó que el hombre ingresó al comercio y sustrajo elementos que estaban en el patio. Según la funcionaria, después del episodio no regresó en el horario establecido para la salida transitoria y se presentó recién al día siguiente. Esa conducta fue incorporada al legajo judicial como parte del análisis del caso.

Qué resolvió la Justicia

Caillet confirmó que la condena fue de 4 años y 2 meses, unificada, y que se dio de baja a todos los beneficios penitenciarios que Heredia estaba utilizando. La medida implica que el interno seguirá cumpliendo la pena dentro del penal, sin el régimen de salidas transitorias que tenía hasta ahora. La fiscalía consideró que el episodio justificó revisar el acceso a ese beneficio en función del incumplimiento registrado.

Otras investigaciones abiertas

La representante del Ministerio Público Fiscal señaló además que se pidieron informes para determinar si el condenado tuvo participación en otros hechos delictivos. Según indicó, esa línea de trabajo sigue abierta y apunta a establecer si estuvo vinculado con una serie de episodios contra la propiedad. La fiscal también sostuvo que en la actualidad hay personas que acceden a salidas transitorias y reinciden, aunque esa afirmación fue formulada como una observación general y no como una conclusión sobre este caso en particular.

Con la sentencia ya dictada, Heredia deberá continuar preso en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la revisión de eventuales conexiones con otros hechos. El dato a seguir es si los informes solicitados por la fiscalía aportan elementos para ampliar la investigación o si el expediente queda cerrado con esta condena unificada.