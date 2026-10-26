Las familias de Uriel Ríos, Gonzalo Quintero y Germán Galleguillo marcharán este jueves 29 de octubre a las 12 frente a la Legislatura de San Juan, en la Capital. La convocatoria reunirá a los tres grupos familiares en un reclamo común por avances en las investigaciones judiciales de cada homicidio. Los allegados buscan visibilizar el estado de las causas y pedir definiciones procesales. La movilización se realizará en el centro de la ciudad.

Las tres causas involucran a adolescentes como presuntos responsables de los ataques, en un contexto atravesado por la reciente entrada en vigencia de la ley que bajó a 14 años la edad de responsabilidad penal. Esa norma comenzó a regir en septiembre y habilita el juzgamiento penal de menores desde esa edad en casos graves. En ese marco, la convocatoria también se inscribe en el debate sobre el tratamiento judicial de hechos violentos cometidos por menores de edad. Las familias, sin embargo, centran su reclamo en el avance de las investigaciones concretas.

El caso Galleguillo. Germán Galleguillo fue asesinado en octubre en un puesto rural de Tamberías, en Jáchal. Según el expediente, el único acusado cumple arresto domiciliario, es decir, permanece en su casa mientras espera el proceso, y se negó a declarar. La familia cuestiona que la causa se tramite como homicidio simple y pide que se investigue si hubo otras personas involucradas. Además, solicitó una audiencia para este lunes con el juez y el abogado de la familia, con el objetivo de definir los próximos pasos.

El caso Quintero. Gonzalo Martín Quintero, de 19 años, fue asesinado de un disparo en el rostro a mediados de septiembre en Chimbas. La investigación continúa en curso y hay personas señaladas por su presunta participación en el crimen, aunque la causa todavía no registra condenados. Su familia se sumará a la marcha para reclamar que la Justicia acelere los tiempos y determine las responsabilidades individuales. El expediente sigue abierto y con medidas de instrucción pendientes.

El caso Ríos. Uriel Ríos, de 17 años, fue asesinado a puñaladas en Rawson después de un enfrentamiento al finalizar una fiesta por el Día del Estudiante. La causa también tiene medidas judiciales en marcha y sospechosos bajo investigación. Como en los otros dos expedientes, no hay condenados hasta el momento. La familia se sumará al reclamo común para pedir mayor celeridad en la tramitación del caso.

La marcha está prevista para este jueves a las 12 frente a la Legislatura de San Juan. Las tres familias esperan que la concentración contribuya a acelerar el tratamiento de los expedientes y a obtener definiciones en las causas que siguen abiertas. El reclamo coincidirá con el debate nacional sobre la responsabilidad penal de adolescentes y con expedientes que aún no tienen sentencia firme.