El juez Javier Figuerola dictó prisión preventiva para Axel Emanuel Cristofoletti (19), Isaías Joel González (20) y Osmar Fermín González López (37) por el asalto ocurrido la madrugada del 11 de octubre en la vivienda del ciclista Livio “Pollo” Comastri y su padre, en Rivadavia. En la misma resolución, Daniel Alejandro Cortez (41) fue desvinculado de la causa al no encontrarse elementos que lo ubicaran en la escena del hecho. La medida cautelar implica que los tres imputados permanecerán detenidos mientras continúa la investigación penal preparatoria.

Calificación legal

El Ministerio Público Fiscal sostuvo una imputación por robo triplemente agravado: por haber sido cometido en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego no apta para el disparo y por haber causado lesiones graves. Según la acusación, Comastri recibió un golpe en la cabeza con una barreta y sufrió una fractura de cráneo. Los autores buscaban un botín que no existía, de 500.000 dólares, y finalmente se llevaron 120.000 pesos, una botella de fernet y cigarrillos. Esa calificación eleva la escala penal y condiciona el avance del expediente en la etapa de instrucción.

Un antecedente incorporado al expediente

Durante la audiencia, la situación de Cristofoletti quedó agravada por la acumulación de una causa anterior. Se trata de un hecho ocurrido el 31 de julio, cerca de las 21:30, en el gimnasio “Heybro”, también en Rivadavia. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, ingresó junto a otro sujeto de apellido Ruarte, que permanece prófugo, amenazaron al dueño del local con un arma de fuego y lo golpearon. Luego le sustrajeron el teléfono celular, un morral y la billetera, y escaparon en un Volkswagen Gol azul sin patente.

Situación de González López

En el caso de Osmar Fermín González López, la información incorporada en la audiencia lo vinculó con una causa federal por narcotráfico relacionada con el expediente conocido como “Tía Mari”, en el que se desbarató una banda que comercializaba estupefacientes frente a un establecimiento escolar. Además, registra una condena previa de 5 años de prisión efectiva en San Juan por venta y distribución de drogas. Ese antecedente no modifica por sí mismo la imputación actual, pero sí integra el cuadro procesal que evaluó el tribunal al resolver la medida de coerción.

Próximos pasos

Con la prisión preventiva ya dispuesta para tres de los acusados y la desvinculación de Cortez, la causa seguirá en etapa de producción de prueba bajo la calificación más grave sostenida por la fiscalía. El expediente queda ahora centrado en la reconstrucción del asalto del 11 de octubre, en la eventual participación de cada imputado y en la situación del prófugo Ruarte en la causa paralela. La resolución judicial marca, por el momento, la continuidad de la detención mientras se profundiza la investigación.