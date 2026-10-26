Un conductor evadió un operativo policial en Chimbas y terminó imputado tras embestir una moto con dos adolescentes. Las lesiones fueron leves y la causa quedó en la UFI N°7.

Dos adolescentes de Chimbas resultaron heridos este sábado 24 de octubre cuando un auto los chocó por detrás mientras huía de un control policial. El conductor, identificado como Ángel Guardia, se entregó horas más tarde en sede policial. La secuencia derivó en una causa que tramita en la UFI N°7.

Según el relato policial, Guardia circulaba en un Peugeot 308 blanco cuando evadió un operativo en Chimbas y comenzó una persecución en la que intervinieron varios móviles. El recorrido siguió por calle 25 de Mayo, de este a oeste, hasta el cruce con calle Canal Isla, donde el auto impactó contra una moto de 110cc en la que viajaban dos adolescentes. La intervención policial se concentró entonces en asistir a los heridos y no en sostener la persecución.

Las víctimas fueron identificadas como A.J.D. de 17 años y A.V. de 15, ambos estudiantes de Chimbas. El personal policial pidió de urgencia la presencia de Emergencias Médicas porque la joven presentaba varios politraumatismos. Luego fue trasladada al Hospital Rawson, donde los médicos confirmaron que las lesiones eran leves.

Secuencia posterior Mientras se asistía a los adolescentes, la Policía continuó la búsqueda del vehículo. Poco después, el Peugeot 308 fue hallado abandonado en la esquina de República del Líbano y Mendoza, en Rawson. Ese dato reforzó el cerco sobre el conductor, que finalmente se presentó por su cuenta en una comisaría durante la siesta del mismo día.

Intervención judicial La causa quedó bajo la órbita de la UFI N°7, a cargo del fiscal Francisco Pizarro, aunque el expediente es llevado de forma directa por el fiscal subrogante Iván Grassi. Por el momento, el caso permanece en etapa de investigación y la situación procesal de Guardia dependerá de las medidas que disponga el Ministerio Público Fiscal a partir de las actuaciones policiales y médicas ya incorporadas.