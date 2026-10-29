El caso tramita bajo régimen penal juvenil y tiene como imputado a un joven de 17 años. La Justicia evalúa su traslado al Instituto Nazario Benavídez.

La investigación por la muerte de Germán Ismael Galleguillo, de 24 años, sumó declaraciones en Jáchal y mantiene pendiente una definición central: el lugar de alojamiento del adolescente de 17 años imputado por el homicidio. El caso tramita bajo el régimen penal juvenil y está caratulado como homicidio simple. Mientras avanza la causa, el acusado permanece bajo arresto domiciliario en una vivienda ubicada a pocas cuadras del domicilio de la familia de la víctima.

El personal médico que asistió a Galleguillo luego de la agresión ya declaró en el expediente, según surge de la causa. Aun así, no se resolvió si el menor continuará en su actual domicilio o si será trasladado. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la definición podría conocerse durante la próxima semana.

Alternativa en estudio

Una de las opciones que analiza la Justicia es el traslado al Instituto Nazario Benavídez. Sin embargo, existen dudas sobre si ese establecimiento reúne las condiciones necesarias para recibirlo, siempre de acuerdo con la información difundida en torno al expediente. La evaluación forma parte de las medidas que se adoptan en el marco del proceso penal juvenil.

El adolescente está asistido por el defensor oficial Franklin Sánchez y se abstuvo de declarar en la indagatoria realizada la semana pasada. Según la información conocida, la defensa sostuvo que todavía no había accedido a la totalidad de las actuaciones judiciales. Esa situación mantiene abierto el trámite mientras se incorporan nuevas pruebas y testimonios.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 15 de octubre en Villa Mercedes, departamento Jáchal. Galleguillo, padre de dos hijos, estaba compartiendo bebidas alcohólicas con el adolescente cuando, por motivos que todavía se investigan, se produjo una pelea. En ese contexto, el joven habría atacado a la víctima con un arma blanca y le provocó heridas de extrema gravedad.

Galleguillo fue trasladado primero al Hospital San Roque y luego derivado al Hospital Rawson, donde murió a raíz de las lesiones. La causa continúa en etapa de investigación para determinar con precisión cómo se produjo el ataque y qué decisión adoptará la Justicia respecto del alojamiento del imputado. Por el momento, la resolución sobre ese punto sigue pendiente y podría definirse la próxima semana.