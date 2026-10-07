Lucas Muñoz, de 37 años, permanece en terapia intensiva tras el siniestro de domingo en Ignacio de la Roza y Sarmiento . Su familia pidió sostener las oraciones por su recuperación.

A tres días del choque ocurrido en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, Lucas Muñoz, de 37 años, continúa internado en estado grave en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. Según contó su hermana, Ana Muñoz, a TELESOL DIARIO, el cuadro “no deja de ser crítico”, aunque se percibió una evolución favorable. La familia pidió que se sostengan las oraciones por su recuperación.

La mujer explicó que el automovilista fue despedido de su Fiat Idea cuando el vehículo fue embestido por una Chevrolet S10 “de manera violenta”. Como consecuencia, quedó tendido sobre el asfalto, debajo de un vehículo estacionado, y debieron practicarle maniobras de RCP, sigla de reanimación cardiopulmonar. Luego fue derivado al hospital, donde le diagnosticaron TEC —traumatismo encéfalo craneano—, escoriaciones y politraumatismos.

De acuerdo con el relato difundido por la familia, “lo van despertando de a poco” y “va respondiendo favorablemente”. Ana Muñoz agregó: “Por eso les pido hoy más que nunca sigan teniéndolo en oración”. Ese seguimiento clínico es el dato central para evaluar la evolución en las próximas horas, ya que el paciente permanece en terapia intensiva.

El hecho bajo investigación





El siniestro ocurrió alrededor de las 10.36 del domingo, en la esquina de Ignacio de la Roza y Sarmiento. Muñoz Moreno conducía el Fiat Idea blanco por Sarmiento cuando, por causas que se investigan, chocó con la Chevrolet S10 que circulaba por Ignacio de la Roza. El impacto hizo que el auto siguiera su recorrido y terminara golpeando varios vehículos estacionados en la zona.

Actuación judicial y peritajes

Una médica que estaba en el lugar realizó las primeras maniobras de reanimación hasta que llegó la ambulancia del servicio 107. En un primer parte se informó que presentaba un TEC moderado, escoriaciones y politraumatismos, pero después el cuadro se agravó. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención de efectivos de la Comisaría Tercera, personal de la Brigada de Delitos Especiales y Policía Científica. El conductor de la Chevrolet S10, Matías Ducaud, dio negativo en el test de alcoholemia.

La evolución de Lucas Muñoz y las conclusiones de la pesquisa judicial siguen siendo las variables a seguir en un caso que, por ahora, mantiene abierta la reconstrucción de las causas del impacto y su secuencia posterior.