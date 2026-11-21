A más de dos meses del femicidio de Camila Vecchiarello en Barreal, la causa sumó dos movimientos procesales relevantes: Carlos Gonzalo Rivero cambió de defensor y los peritos del Poder Judicial comenzaron a analizar los celulares de la víctima y del imputado, además de las heridas que presentaba el cuerpo de la joven.

El hecho fue descubierto cerca del mediodía del domingo 13 de septiembre. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Rivero y Vecchiarello habían regresado esa madrugada al departamento que alquilaban en Barreal y, alrededor de la 1.30, él la habría atacado con un cuchillo. La pareja se había casado dos meses antes, un dato que quedó incorporado al expediente como parte del contexto relacional previo al hecho.

El acusado permaneció durante la noche junto al cuerpo de la joven y, por la mañana, intentó quitarse la vida. Antes se comunicó con una expareja de Salta para contarle sus intenciones, y esa mujer alertó a un conocido de la pareja en Barreal, quien avisó al propietario del departamento. Ambos encontraron a Vecchiarello sin vida y a Rivero inconsciente, aunque con signos vitales.

Pruebas en análisis La autopsia determinó que la víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes, principalmente en el cuello y el rostro, además de lesiones en las manos compatibles con heridas defensivas. También confirmó que la joven estaba embarazada. Los investigadores hallaron además una nota manuscrita en el departamento, en la que Rivero escribió: “Ya sé que es tarde para pedir disculpas. A mi familia y a la de Camila”. Según la fiscalía, el acusado habría seguido usando el teléfono de su esposa para responder mensajes de familiares cuando ella ya había muerto, y meses antes habría radicado en nombre de Vecchiarello una denuncia falsa por abuso sexual ante la justicia de Salta.

El miércoles 16 de septiembre, Rivero fue formalizado ante el juez de Garantías Federico Rodríguez por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. El fiscal Adolfo Díaz, junto a los ayudantes fiscales César Recio y Romina Mascarell, lo imputó por ese delito, mientras el acusado, asistido entonces por el defensor oficial Marcelo Salinas, declaró que Vecchiarello se había autolesionado y que una de las heridas fue producto de una caída. El juez le dictó prisión preventiva por un año y Rivero quedó alojado en el penal de Chimbas.

Próximas medidas Esta semana, su entorno reemplazó al defensor oficial Marcelo Salinas por el abogado Claudio Vera, que ya intervino en otras causas resonantes y buscará plantear una nueva estrategia. En los próximos días, los especialistas en informática del Poder Judicial revisarán los celulares de Rivero y de Vecchiarello para rastrear comunicaciones y archivos borrados antes y después del crimen. En paralelo, una pericia biomecánica intentará establecer cómo se produjeron las heridas y si fueron autoinfligidas, como sostiene el acusado, o consecuencia del ataque, como plantea la fiscalía.

La causa sigue en instrucción y el resultado de ambas pericias podría incidir en la próxima etapa del proceso. Ante situaciones de violencia de género, la línea 144 brinda atención gratuita las 24 horas.