Efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) secuestraron mercadería de origen extranjero y dos armas de fuego en procedimientos realizados en Córdoba. El valor total informado superó los $114 millones, suma integrada por artículos de electrónica y 280 pares de zapatillas. Las actuaciones quedaron vinculadas a presuntas infracciones al Código Aduanero y a la ley de Armas y Explosivos.

Allanamientos en la capital

Uno de los operativos fue ejecutado por integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Córdoba", junto con personal de ARCA. En ese marco, se realizaron cinco allanamientos en inmuebles ubicados en la zona céntrica de la capital provincial. Durante los procedimientos fueron secuestrados artículos de electrónica, cuyo avalúo supera los $102 millones. El operativo se realizó en el marco de una investigación por infracciones al Código Aduanero.







Control sobre la Ruta Nacional 9

Por otra parte, efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial "Villa María" realizaron un control durante la tarde del martes en el Peaje Toledo, sobre la Ruta Nacional 9. Una patrulla de la Sección Seguridad Vial "Pilar" inspeccionó un vehículo y encontró varios bultos que contenían 280 pares de zapatillas de origen extranjero. Según se informó, el conductor no contaba con la documentación aduanera correspondiente. La mercadería fue valuada en $11,2 millones.

Intervención judicial

En los procedimientos también fueron incautadas dos armas de fuego, en actuaciones vinculadas a infracciones a las leyes 22.415, correspondiente al Código Aduanero, y 20.429, de Armas y Explosivos. Por los allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba intervino el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, la Secretaría Penal de Josefina González y la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Juan Cruz Viano. La causa sigue bajo esas actuaciones judiciales y aduaneras, con el secuestro de la mercadería y las armas como medida vigente.