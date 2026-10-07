Tres encapuchados ingresaron de noche a una casa de Zonda, redujeron a un jubilado y escaparon con dinero en efectivo. La UFI Delitos contra la Propiedad investiga el hecho.

Un jubilado de apellido Gelbert fue asaltado durante la noche del lunes en su vivienda de la calle San Martín, entre las rutas provinciales 38 y 42, en la zona periférica de Zonda. Según la información policial, dos hombres con el rostro cubierto ingresaron a la casa tras derribar la puerta principal de una patada. Un tercer integrante del grupo permaneció afuera, a bordo de un vehículo, para facilitar la fuga.

Dentro del inmueble, los asaltantes redujeron al hombre, lo amenazaron de muerte y lo dejaron maniatado de pies y manos. También destruyeron su teléfono celular para impedir que realizara un llamado de alerta. Luego revisaron las habitaciones y se apoderaron de una suma cercana a los 2.500.000 pesos en efectivo, además de otros elementos de valor, de acuerdo con el parte policial.

Tras la salida de los agresores, Gelbert logró desatarse por sus propios medios y salió a la vía pública para pedir ayuda. Personal de la Comisaría 14ta acudió al lugar y constató que la víctima no presentaba lesiones físicas visibles. Sin embargo, debió recibir asistencia por una crisis de shock derivada del episodio, según se informó.

Investigación en curso La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que lleva adelante las medidas para identificar a los autores y localizar el rodado utilizado en el hecho. Por el momento, no se informaron detenciones ni se difundieron precisiones sobre la mecánica completa de la huida. La pesquisa deberá establecer también si el vehículo fue empleado únicamente para apoyo logístico o para el traslado de los bienes sustraídos.

Antecedente inmediato El caso se inscribe en una modalidad de robo violento con ingreso a viviendas particulares, reducción de la víctima y uso de un vehículo de apoyo. En este expediente, la prioridad de la investigación es reconstruir la secuencia de ingreso, fuga y eventual participación de cada uno de los involucrados. La evolución de las medidas judiciales y policiales será determinante para avanzar en la identificación de los responsables.