Ocurrió en un hipermercado de Rawson y la mercadería fue recuperada. La causa quedó en Flagrancia por hurto en grado de tentativa.

Una mujer de 54 años fue detenida este martes en el estacionamiento de un hipermercado de Rawson, luego de ser señalada por intentar sustraer 10 productos de perfumería y salir del local sin pagar. La intervención se produjo en el salón de ventas de ChangoMás, ubicado en la intersección de calles Superiora y Vicentinas, pasadas las 9:35.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la sospechosa había recorrido las góndolas con aparente intención de comprar, pero se dirigió al sector de perfumería. Allí habría ocultado entre sus ropas y debajo de una campera holgada cinco frascos de shampoo y cinco de acondicionador de la marca Dove. La maniobra fue advertida por una cajera, que dio aviso al personal policial que cumplía servicio adicional en el comercio.

Cuando los uniformados se acercaron para identificarla, la mujer habría intentado huir a la carrera y atravesó las puertas automáticas del local. La fuga terminó a pocos metros, en el sector oeste del playón de estacionamiento, donde un efectivo le cortó el paso. Luego se dio aviso al 911 y llegó una comisión de la Motorizada II.

Intervención judicial

La detenida fue identificada por la Policía como Miriam Eugenia Rodríguez, domiciliada en Villa Guzmán, Rawson. Por directivas del ayudante fiscal en turno de la UFI Flagrancia, Alejandro Díaz, quedó formalmente vinculada al Legajo N° 116/26, imputada por hurto en grado de tentativa, figura que refiere a un robo no consumado por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. La mercadería recuperada fue entregada al jefe de seguridad de la firma, Fernando García.

La causa quedó bajo la órbita del sistema de Flagrancia, el procedimiento judicial previsto para hechos presuntamente cometidos en el momento y con intervención policial inmediata. En ese marco, la situación procesal de la mujer dependerá de las medidas que adopte la fiscalía interviniente y de la evolución del legajo abierto por el hecho.