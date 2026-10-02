Cristian Abel Cuello, de 32 años, fue aprehendido luego de romper la ventanilla de una Toyota 4x4. La intervención de un familiar y de un vecino permitió cortar la fuga.

Un intento de robo ocurrido el jueves a las 13:58 en inmediaciones de calle Mendoza y calle 5, en jurisdicción de la Comisaría 6ta, terminó con la aprehensión de Cristian Abel Cuello, de 32 años. Según fuentes policiales, el sospechoso dañó el cristal trasero derecho de una camioneta Toyota 4x4 estacionada en la vía pública. El caso quedó encuadrado como tentativa de robo y pasó a la órbita de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con la reconstrucción policial, un hombre de 54 años estaba dentro de su vivienda cuando escuchó la advertencia de su hermano Claudio, que realizaba tareas de mantenimiento sobre el techo de la propiedad. Desde allí observó el momento en que un desconocido forzaba la ventanilla trasera de la camioneta. El aviso permitió que la víctima advirtiera la maniobra en curso antes de que el autor concretara la sustracción de bienes.

Al ser descubierto, el sospechoso abandonó la acción y huyó a pie. La víctima salió detrás de él y logró alcanzarlo sobre la vereda norte de calle 5, donde lo redujo con la colaboración de un vecino que dio aviso al 911. Esa intervención fue determinante para impedir la fuga en los primeros metros de la persecución. Minutos después llegó al lugar personal del Comando Radioeléctrico Sur, que formalizó la aprehensión.

Identificación y causa

La Policía identificó al detenido como Cristian Abel Cuello, domiciliado en el Lote Hogar 33 de Pocito. Por disposición del ayudante fiscal Dr. Marcelo Bustos, de la UFI Flagrancia, fue conducido a los calabozos de la sede policial. Además, se le abrió el Legajo N° 101/26, en el que quedó imputado por el delito de tentativa de robo. La continuidad del expediente dependerá de las medidas que adopte la fiscalía en el marco del trámite de flagrancia.