El hecho habría ocurrido durante la madrugada del domingo en Chimbas. La institución denunció la sustracción de materiales y daños en la vivienda del casero.

El Club Atlético Independiente de Villa Obrera, en Chimbas, denunció que durante la madrugada de este domingo ingresaron al predio y sustrajeron materiales destinados a obras de infraestructura. Según informó la institución, entre los elementos robados había 20 caños de PVC donados por un socio para la construcción de los futuros baños del sector oeste. De ese total, 10 fueron recuperados porque los autores los dejaron sobre los techos de los vestuarios.

Además, los responsables del hecho dañaron una ventana de la vivienda donde reside el casero del club. Desde la institución señalaron que aparentemente intentaron ingresar para llevarse un televisor y una garrafa de 10 kilos, aunque no lograron concretar ese robo. También se llevaron una escalera, tarros de pintura y otros materiales que estaban en el predio. El episodio afectó insumos reunidos para avanzar con la recuperación de las instalaciones.

Denuncia y actuación policial

Integrantes del triunvirato normalizador realizaron la denuncia correspondiente y personal policial se hizo presente en el lugar para constatar lo ocurrido. Por el momento, el hecho quedó radicado como un robo denunciado por la institución, sin que se informaran detenciones ni recupero total de los elementos sustraídos. La información difundida por el club atribuye los daños y la sustracción a autores no identificados.

Obras en curso

El club indicó que el robo no modificará el objetivo de continuar con las tareas para poner la institución en condiciones. En ese sentido, sostuvo que seguirá trabajando para reparar y mejorar las instalaciones, pese a la pérdida de materiales reunidos para esa finalidad. La entidad también pidió a socios, hinchas, vecinos y ciudadanos que, si cuentan con datos sobre los elementos sustraídos o sobre personas vinculadas al hecho, se comuniquen con el 911.

La continuidad del proyecto de obras quedó, así, ligada a la reposición de los insumos robados y a la evolución de la investigación iniciada tras la denuncia. Hasta el momento, no se informó un plazo para recuperar los materiales ni para completar los trabajos previstos en el sector oeste.