La madre del menor radicó una denuncia en Pocito tras un cruce durante un partido entre Universitario y Jockey. La UFI Genérica investiga el episodio.

Un profesor y padre de un jugador de Universitario RC fue denunciado por presuntas amenazas contra un chico de 13 años de Jockey Club, durante un partido de la categoría M13 disputado el sábado en la cancha de la “U”, en Pocito.

Según el relato incorporado a la denuncia, el conflicto se habría iniciado a partir de una jugada en la que un jugador local recibió un tackle y cayó al piso. A partir de ese momento, el adulto identificado con las iniciales J.T. habría ingresado al campo de juego y se dirigió al adolescente visitante con gritos, insultos y amenazas. La secuencia derivó en la intervención de otras personas presentes y del árbitro, que intentaron separar a los involucrados.

Intervención policial La madre del menor, Gabriela Vargas, se presentó en la Comisaría 25ta del barrio Valle Grande y formalizó la denuncia. De acuerdo con la documentación policial, el caso quedó asentado bajo el Legajo N° 42/26 y tomó intervención la UFI Genérica. En esta etapa, la investigación busca determinar qué ocurrió durante el encuentro y bajo qué circunstancias se habrían producido las amenazas.

Además de la presentación policial, el árbitro del partido confeccionó un informe sobre el incidente. El episodio también habría sido comunicado a la Federación de Rugby, según surge del material original, mientras la causa avanza en sede judicial para establecer responsabilidades.

El hecho ocurrió en una categoría formativa, con jugadores menores de edad, y quedó registrado en un video tomado durante el encuentro. La investigación deberá precisar si las conductas atribuidas al denunciado se corresponden con el relato de la familia y con el informe arbitral, en un expediente que por ahora permanece abierto.