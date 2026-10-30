Un vecino de Chimbas siguió a dos sospechosos y alertó al Comando Norte. La Policía los interceptó y quedaron a disposición de Flagrancia.

Una persecución vecinal en Chimbas terminó este viernes con la detención de dos hombres que, según la Policía, habían sustraído un disco de arado tipo paellera de una vivienda del Barrio Cipolletti. El hecho ocurrió minutos antes de las 7:30 y derivó en un operativo del Comando Radioeléctrico Norte que permitió recuperar el elemento robado. La causa quedó encuadrada como hurto simple y pasó a la órbita de Flagrancia.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el propietario de la casa advirtió la fuga de dos desconocidos con el objeto sustraído y salió detrás de ellos mientras alertaba a las autoridades. El damnificado aportó descripciones de los sospechosos: uno vestía buzo gris y bermuda negra, y el otro buzo marrón y bermuda verde. Esos datos fueron utilizados para orientar la búsqueda en la zona.

Operativo cerrojoEn medio de la persecución, el vecino interceptó una patrulla que circulaba por calle 25 de Mayo, al oeste de Cipolletti. Con esa información, el sargento Juan Bordón y el cabo Rodrigo Quintero montaron un operativo cerrojo inmediato. A pocos metros, los uniformados localizaron a la dupla sospechosa y les cortaron el paso cuando intentaron huir a pie.

Los aprehendidos fueron identificados por la Policía como Alberto Germán Cortez, de 30 años, con domicilio en Villa Krause, Rawson, y Alexis Alejandro Oliva, de 25, residente en el Barrio Arenales de Chimbas. Segundos después, la víctima llegó al lugar y reconoció a los hombres como los autores del robo, según la versión oficial. El disco de arado fue recuperado en el acto.

Situación judicialPor directivas del ayudante fiscal Martín Morán, ambos quedaron alojados en calabozos bajo el Legajo N° 43/26, imputados por hurto simple y a disposición del sistema de Flagrancia. Ese procedimiento prevé una tramitación acelerada de causas con aprehensión en el momento o con evidencia inmediata, por lo que la definición judicial del caso podría avanzar en las próximas horas. Hasta entonces, los dos detenidos permanecen bajo custodia policial.