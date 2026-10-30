La Brigada Central lo detuvo tras allanamientos en Valle Grande y Pocito. Sigue la búsqueda de la pistola y los relojes robados en Portal de Las Sierras.

Un asalto cometido entre la noche del jueves 22 y la madrugada del viernes 23 de octubre en la vivienda de José Luis González, empresario local y referente de la firma automotriz Señor González, derivó en la detención de un sospechoso tras una serie de allanamientos en el sur de la provincia.

El hecho ocurrió en el barrio cerrado Portal de Las Sierras, sobre calle Paso de Los Andes Sur, en Capital. Según fuentes policiales, el empresario se había ausentado de su domicilio entre las 21:00 y la 01:30, lapso en el que delincuentes violentaron una puerta trasera para ingresar a la propiedad. Al regresar, encontró la vivienda revuelta y dio aviso a la Policía.

De acuerdo con la información policial, los autores sustrajeron una pistola marca Glock calibre 10 mm de color negro, dinero, una notebook, una billetera con documentación personal y tarjetas, además de una colección de relojes de pulsera. El llamado al 911 se registró a la 01:45, y en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 28va junto al ayudante fiscal de turno de U.A.T., Andrés Cerutti.

Investigación y pruebas En la escena intervinieron peritos y personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que relevaron cámaras de seguridad públicas y privadas del consorcio para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ingreso. Además, personal de Criminalística levantó una huella dactilar en la puerta por la que habrían entrado los autores, elemento que quedó incorporado a la causa como una de las principales pistas.

Con el avance de las medidas de prueba, la Brigada de Investigaciones Central identificó al principal sospechoso y obtuvo órdenes judiciales para actuar sobre dos domicilios. Los allanamientos se concretaron en el barrio Valle Grande y en el Lote 27, ambos en Pocito, zona de donde es oriundo el hombre señalado por la fuerza. En uno de esos procedimientos quedó detenido Guillermo Ramón “el Loco” Gil, según la identificación policial.

La causa permanece abierta y, por el momento, no fueron recuperados ni la pistola Glock ni los relojes de colección. Los operativos continúan bajo reserva, mientras la investigación busca establecer si hubo más partícipes y recuperar los bienes sustraídos, en un expediente que quedó radicado en la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.