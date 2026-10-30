El procedimiento ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta. La Policía lo vinculó además con una causa por tentativa de hurto y una infracción contravencional.

Un operativo de prevención en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, terminó con la detención de Braian Leonel Naranjo, de 27 años, luego de que fuera señalado por generar disturbios en la vía pública y de que se le secuestrara un cuchillo oculto entre sus prendas. Según fuentes policiales, el procedimiento estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico Sur.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los uniformados patrullaban las inmediaciones de la manzana D cuando observaron a un hombre que increpaba a transeúntes. Al advertir la presencia del móvil, el sospechoso intentó huir a pie, pero fue alcanzado a los pocos metros y reducido por el personal interviniente. En ese marco, se realizó un palpado de seguridad de urgencia y se le encontró un cuchillo marca Tramontina, con cabo de madera y una hoja de aproximadamente 10 centímetros.

Pedido de captura vigente

Al chequear sus datos en el sistema policial, los efectivos constataron que Naranjo registraba un pedido de captura vigente por tentativa de hurto. Ese requerimiento fue librado el 2 de enero de 2025 a pedido de la UFI Flagrancia, según precisaron fuentes policiales. Ese dato agrega un componente judicial al procedimiento, porque vincula la detención con una causa previa que seguía activa.

Intervención contravencional

Tras el operativo, el detenido fue trasladado a los calabozos de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Allí se inició el expediente contravencional N° 1749/26 por infracción al Código de Faltas, con intervención del Juzgado de Paz de Pocito. De este modo, la situación quedó bajo dos órbitas: la contravencional y la fiscalía que había emitido el pedido de captura.

La medida adoptada por la fuerza policial deja como próximo paso la definición de la justicia sobre la situación procesal de Naranjo en la causa por tentativa de hurto y sobre la infracción contravencional abierta en Pocito. Mientras tanto, permanece a disposición de las autoridades intervinientes.