La Brigada de Investigaciones Sur allanó una vivienda en el barrio La Estación. También secuestró ropa y se informó un pedido de captura federal.

La Brigada de Investigaciones Sur allanó una vivienda del Barrio La Estación, en Rawson, y detuvo a un hombre acusado de robar en una sucursal de la empresa Naldo. La causa quedó a cargo de la UFI (Unidad Fiscal de Instrucción) de Delitos Contra la Propiedad.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron la ropa que el acusado habría usado para cometer el robo. Ese material quedó incorporado a la investigación como elemento de interés para reconstruir el hecho ocurrido en la sucursal de Rawson.

Medida judicial adicional Sobre el mismo hombre pesaba además un pedido de captura por la revocación de salidas transitorias, dispuesto por el Tribunal Oral Federal de San Juan. Esa situación amplía el alcance procesal del caso, porque vincula la detención con una causa federal previa.

Tras el allanamiento, el detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por el robo atribuido en la denuncia. En paralelo, deberá resolverse su situación procesal en el fuero federal por la revocación de las salidas transitorias.