Una discusión por butacas en un shopping derivó en golpes y gas pimienta. La función fue suspendida y dos mujeres quedaron a disposición de la Justicia.

Una pelea durante una función de cine en Paraná, Entre Ríos, terminó con al menos cinco personas asistidas, la interrupción de la proyección y dos mujeres detenidas. El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el cine Las Tipas, del Shopping Paso del Paraná, mientras se exhibía Mamá Siniestra.

De acuerdo con el testimonio de Sofía Alberto, una de las espectadoras, el conflicto comenzó por la ubicación de las butacas y escaló desde un intercambio verbal hasta golpes. La joven relató el episodio en diálogo con Elonce.com y señaló que la discusión se originó cuando su grupo encontró ocupados los asientos que les correspondían. Según su versión, el personal del cine intervino para intentar calmar la situación, pero el enfrentamiento se reanudó minutos después.





Gas pimienta y asistencia médica

En medio del disturbio, una de las mujeres habría sacado un aerosol de gas pimienta y lo roció dentro de la sala, según el relato de Alberto. El producto se dispersó en un espacio cerrado y provocó irritación en los ojos y tos entre los presentes, lo que obligó a suspender la función y evacuar el lugar. Entre los afectados había niños y adultos mayores, y al menos cinco personas recibieron asistencia médica, según informó el comisario Guillermo González, segundo jefe de la División 911.

Detención y denuncia

Tras el hecho, las dos mujeres señaladas por su participación abandonaron la sala y fueron buscadas por personal del establecimiento hasta ser ubicadas en el estacionamiento del shopping. Se trata de una mujer de 51 años y su hija de 27, que fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Fiscalía. Alberto indicó además que un hombre que acompañaba a las mujeres no habría intervenido en las agresiones dentro de la sala. Luego del procedimiento, las espectadoras afectadas se dirigieron a la Comisaría Octava para formalizar la denuncia.

Función interrumpida

La proyección de Mamá Siniestra quedó suspendida antes de que el público viera la mitad de la película. Como respuesta, el cine ofreció nuevas entradas a quienes debieron abandonar la sala por la pelea y por los efectos del gas pimienta. El caso quedó bajo seguimiento judicial mientras se completan las actuaciones policiales y la eventual definición de responsabilidades por lo ocurrido en el complejo comercial.