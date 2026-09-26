Maximiliano Flores Núñez, de 26 años, murió este sábado en la Comisaría 2da de Capital mientras permanecía detenido, en una causa que quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales. La investigación busca reconstruir qué ocurrió entre la aprehensión civil y el fallecimiento, y si el desenlace estuvo vinculado con las lesiones que habría sufrido durante la reducción, con un cuadro médico o con otra circunstancia.

Según el informe oficial de la Justicia, Flores Núñez ingresó a la dependencia policial alrededor de las 6, luego de haber sido reducido por tres personas que auxiliaron a un adolescente de 17 años, quien habría sido víctima del robo de su teléfono celular. La secuencia, de acuerdo con esa versión, comenzó durante la madrugada, cuando el joven habría interceptado al menor con la intención de sustraerle el dispositivo. Vecinos intervinieron y lo entregaron a la Policía.

Aprehensión civil bajo análisis

La intervención de los vecinos también quedó bajo análisis de los investigadores, porque existen registros y testimonios que dan cuenta de que el sospechoso habría sido golpeado durante la aprehensión civil. Esa circunstancia forma parte del expediente y deberá ser contrastada con la prueba reunida en las primeras horas de la pesquisa. En este tipo de casos, la Justicia debe separar la detención inicial de las eventuales responsabilidades posteriores por el estado físico del detenido.

Una vez dentro de la comisaría, Flores Núñez comenzó a sentirse mal y sufrió una primera descompensación. Ante esa situación, se pidió la presencia del servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales lo asistieron en el lugar. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, presentó vómitos y un deterioro físico marcado, indicadores que motivaron nuevas medidas de atención.

Autopsia y peritajes

Alrededor de las 8:30, cuando los efectivos se preparaban para trasladarlo a fin de que fuera examinado por un médico legista, volvió a descompensarse. El informe oficial señala que perdió el conocimiento y que, ante la gravedad del cuadro, los policías solicitaron nuevamente una ambulancia. Cuando los profesionales médicos llegaron a la dependencia, constataron que había fallecido. La Justicia dispuso medidas para reconstruir sus últimas horas y establecer si hubo relación entre la aprehensión, la atención recibida y el deceso.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia, un estudio que será determinante para fijar la causa de muerte. La investigación está a cargo de los fiscales Roberto Ginsberg y Agostina Ventimiglia, de la UFI Delitos Especiales. Por el momento, el expediente permanece abierto y aguarda los resultados médicos y periciales para precisar qué provocó la muerte del detenido en la comisaría capitalina.