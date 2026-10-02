La defensa del ginecólogo Miguel Maza presentará un planteo ante el tribunal de Impugnación para intentar su absolución en la causa por abuso sexual contra una paciente, luego de que recibiera prisión domiciliaria el martes. El caso sigue abierto en la instancia recursiva, ya que la condena a 7 años de cárcel dictada el 4 de setiembre no quedó firme. La presentación estará a cargo de Leonardo Miranda, abogado del exdirector del Hospital San Roque de Jáchal.

Cuestionamientos a la pruebaSegún explicó Miranda a Radio 10 Jáchal, la estrategia defensiva consistirá en objetar distintas medidas de prueba valoradas en el juicio y otras que, según sostuvo, no fueron consideradas. El letrado señaló que el objetivo será lograr la absolución porque, a su criterio, no se habrían acreditado los hechos de abuso sexual atribuidos a Maza. Esa discusión será ahora revisada por el tribunal de Impugnación, que deberá analizar los agravios de la defensa frente a la sentencia ya dictada.

La condena de primera instanciaEl juicio se desarrolló en la Segunda Circunscripción Judicial, en Jáchal, y terminó con un veredicto de culpabilidad contra Maza por parte del tribunal integrado por Roberto Montilla, Mónica Lucero y Diego Sainz. En esa audiencia, la Fiscalía había pedido 12 años de prisión, pero la sentencia fijó una pena menor, de 7 años, por unanimidad. La decisión marcó la primera instancia del proceso, aunque su alcance definitivo dependerá de lo que resuelva la revisión judicial.

Situación procesal vigenteMientras se sustancia la apelación, Maza permanece bajo el régimen de prisión domiciliaria otorgado tras el pedido de su defensa. Ese beneficio rige hasta que la condena quede firme o sea modificada por la instancia superior. El expediente, por lo tanto, continúa en trámite y el próximo paso quedará atado a la resolución del tribunal de Impugnación sobre la validez de la sentencia y de la prueba incorporada en el debate.