La Policía identificó al presunto autor mediante cámaras de seguridad y recuperó parte de lo sustraído. También secuestró una moto con anomalías en motor, chasis y patente.

Un hombre fue detenido en Rawson tras un allanamiento de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, en una causa por un robo ocurrido en un local de comidas rápidas de Capital. La medida se concretó a partir de una investigación que, según el informe policial, permitió individualizar al presunto autor por el análisis de cámaras de seguridad.

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 22 de septiembre, en un comercio ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación, entre Mendoza y Santiago del Estero. De acuerdo con la pesquisa, el sospechoso habría ingresado luego de forzar una de las puertas de acceso y se habría llevado distintas piezas de fiambre y otros elementos. Ese punto resulta central para la causa porque define el modo de ingreso y los bienes presuntamente sustraídos.

Con esos registros, los investigadores identificaron al presunto autor, de apellido Arias, y solicitaron una medida judicial en un domicilio del Barrio Las Rosas, en Rawson. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron parte de los efectos denunciados como robados y también prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas en el hecho. El secuestro de esos elementos amplía la evidencia reunida en la etapa de instrucción.

Otro secuestro

Además de los objetos vinculados con el robo, en la vivienda se detectó una motocicleta con anomalías en los números de motor y chasis. La chapa patente colocada no se correspondía con el rodado, según el mismo parte policial. Ese hallazgo abrió una segunda derivación de la actuación judicial, aunque el informe no precisa por el momento una imputación adicional.

Por disposición del fiscal interviniente, se secuestraron los elementos encontrados y se concretó la detención del investigado. Luego, Arias fue llevado ante el juez en una audiencia judicial, tras la cual se dispuso una condena que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. El expediente queda ahora sujeto a las actuaciones judiciales derivadas del allanamiento y de los elementos recuperados en la vivienda.