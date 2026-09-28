Un siniestro vial ocurrido el domingo por la noche en Rivadavia dejó como consecuencia la pérdida del embarazo de cinco meses de una joven de 21 años que viajaba como acompañante en una motocicleta. El choque se produjo en la intersección de Avenida Libertador y Los Almendros, y la causa quedó bajo investigación judicial para establecer cómo se produjo el impacto y qué responsabilidad podría corresponder al conductor del automóvil.

De acuerdo con el radiograma policial, los dos ocupantes de la moto ingresaron al Hospital Rawson alrededor de las 20:15. El conductor, identificado como Lautaro Albano, de 21 años, sufrió politraumatismos y permaneció internado para recibir atención médica. Su acompañante, Abril Quinteros, también de 21 años, presentó fractura de pelvis, fractura de clavícula izquierda, múltiples escoriaciones y politraumatismos.

La situación de Quinteros requirió una intervención médica de urgencia, con participación de una especialista en ginecología. Según confirmaron fuentes judiciales, cerca de las 3 de la madrugada de este lunes fue operada y, durante el procedimiento, el feto fue extraído sin signos vitales. La información judicial indicó que la pérdida del embarazo fue consecuencia de las lesiones graves sufridas en el choque.

Investigación penal La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal de turno, Roberto Ginsberg. El objetivo es reconstruir la mecánica del siniestro y determinar si existió una conducta imprudente o negligente al volante. En ese marco, fuentes judiciales señalaron que la calificación penal todavía debe definirse a partir de los elementos que surjan de la investigación.

Las mismas fuentes explicaron que, en principio, la pérdida del embarazo no se encuadraría como homicidio culposo respecto del feto, porque el Código Penal exige la muerte de “otro”, noción que la doctrina y la jurisprudencia asocian con una persona nacida con vida. También indicaron que no existe una figura de aborto culposo para supuestos en los que la pérdida del embarazo deriva de una conducta negligente o imprudente. Por ese motivo, el caso podría ser analizado bajo el artículo 94 bis del Código Penal, que contempla lesiones culposas ocasionadas por la conducción de un vehículo con motor.

La investigación sigue abierta y la Justicia deberá establecer las responsabilidades que correspondan. Además, desde el ámbito judicial señalaron que la parte damnificada podría iniciar acciones en el fuero Civil por los daños derivados del siniestro, mientras se completan las medidas para reconstruir lo ocurrido en Rivadavia.