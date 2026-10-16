El Ministerio Público Fiscal de San Juan informó que el joven de 16 años fue hallado sano. La búsqueda se había iniciado el miércoles en una zona rural tras salir a caballo con otros cinco adolescentes.

El adolescente de 16 años que era buscado en el departamento 25 de Mayo fue localizado y se encuentra en buen estado de salud, según informó el Ministerio Público Fiscal de San Juan.

La búsqueda había comenzado el miércoles, después de que el joven saliera a caballo junto a otros cinco adolescentes hacia una zona de campo ubicada pasando La Chimbera. Ese dato delimitó el área de rastrillaje en un sector rural del departamento, donde se concentró el operativo.

El procedimiento incluyó personal especializado y distintos recursos para dar con su paradero. La intervención oficial no detalló en esta comunicación qué organismos participaron ni el tiempo exacto que demandó el despliegue, pero confirmó que el joven fue encontrado con vida y en buen estado.

Tras confirmar la noticia, el Ministerio Público Fiscal agradeció la colaboración de los equipos intervinientes, la comunidad y los medios de comunicación. Además, pidió dejar de difundir imágenes y datos personales del adolescente para resguardar su privacidad.

Con la localización confirmada, el caso queda centrado ahora en la protección de la identidad del menor y en la desactivación de la difusión pública de información sensible, una medida que el organismo requirió de manera expresa al cerrar la búsqueda.