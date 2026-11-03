La audiencia será este martes a las 12 y definirá cuándo se tomará el testimonio de la adolescente de 14 años. La causa sigue en etapa inicial y espera ese relato para ordenar las medidas.

La investigación por el presunto abuso sexual denunciado por una adolescente de 14 años en Jáchal tendrá este martes un nuevo paso procesal. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que a las 12 se realizará una audiencia de anticipo jurisdiccional para solicitar y fijar la fecha de la Cámara Gesell. Esa instancia permitirá tomar una entrevista videograbada a la menor y avanzar con su declaración en un ámbito especializado.

Próximo paso procesal El testimonio de la adolescente será central para que la Fiscalía obtenga mayores precisiones sobre lo denunciado y pueda orientar la investigación. Según indicaron fuentes cercanas a la causa, una vez establecida la fecha de la Cámara Gesell intervendrán los profesionales correspondientes. El procedimiento prevé la participación de una psicóloga y otros especialistas, además de la notificación al denunciado.

Causa abierta Por el momento, el expediente permanece en una etapa inicial y no se informaron nuevas medidas de fondo hasta contar con la declaración de la menor. Desde la investigación señalaron que ese relato permitirá definir qué actuaciones siguen y qué elementos deben profundizarse. La entrevista videograbada tendrá relevancia para reconstruir las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho denunciado.

Reserva de la UFI Norte La UFI Norte mantiene reserva sobre los detalles del episodio y sobre la identidad de las personas que podrían estar involucradas. Tampoco trascendieron, hasta ahora, las circunstancias en las que se habría producido el presunto abuso. En este tipo de causas, la Cámara Gesell constituye una herramienta destinada a recibir el testimonio de niños, niñas y adolescentes en condiciones controladas y con resguardo de su integridad.

Origen de la denuncia El caso tomó estado público el viernes 30 de octubre, cuando la adolescente le contó a su padre que habría sido víctima de un abuso sexual. Luego de conocer lo sucedido, el hombre se presentó ante la UFI Norte y radicó la denuncia, lo que dio inicio a la investigación judicial. Desde entonces, la causa quedó a la espera de esa declaración videograbada, que ahora deberá ser programada y luego analizada por los profesionales intervinientes.