La Policía aprehendió a dos adolescentes de 15 y 16 años por un asalto ocurrido en Capital. El caso quedó bajo intervención del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

La Brigada de Investigaciones Central detuvo este lunes a dos menores de edad señalados por robos en patota en los alrededores del Parque de Mayo y el Centro Cívico, en Capital. La causa se originó a partir de un ataque ocurrido el sábado 24 de octubre cerca de las 23:20, en la esquina de Las Heras y Rivadavia.

Según voceros policiales citados por Telesol Diario, entre las víctimas estuvo el hijo de 16 años del intendente de Rawson, Carlos Munisaga. El adolescente caminaba solo cuando fue acorralado por una banda y golpeado en la cabeza para sustraerle un iPhone 16 Plus. Luego, los agresores escaparon a la carrera, de acuerdo con la misma versión oficial.

Tras el hecho, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron identificar a los sospechosos, a quienes la Policía describió como dos adolescentes conocidos en el ambiente delictivo que habrían emboscado a jóvenes en ese sector. Esa reconstrucción fue la base para pedir medidas judiciales y avanzar con los allanamientos.

Intervención judicial Con la orden de la jueza María Julia Camus, a cargo del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, la Policía allanó este lunes por la mañana los domicilios de los sospechosos. En ese procedimiento fueron aprehendidos A. R. de 16 años y A. B. de 15, ambos con antecedentes, según informó la fuerza. Los dos fueron trasladados e internados de inmediato en el Centro de Admisión y Derivación (CAD).

La investigación sigue abierta para intentar recuperar el teléfono sustraído. Por la edad de los involucrados, el expediente continúa bajo la órbita del fuero penal de la niñez y adolescencia, que deberá definir los pasos procesales siguientes y la situación de los adolescentes detenidos.