El estudio forense descartó violencia y atribuyó el deceso a una falla cardíaca. El joven de 14 años iba camino a la escuela, ubicada a unos 100 metros del hallazgo.

La autopsia realizada al adolescente de 14 años hallado el martes por la mañana en inmediaciones de Villa Dorrego, en Concepción, confirmó que murió por una falla cardíaca y que se trató de una muerte por causas naturales. La investigación judicial descartó, con ese resultado, que el menor haya sido víctima de un hecho violento. La principal hipótesis es que sufrió una descompensación mientras caminaba hacia la escuela.

Fuentes judiciales confirmaron que el estudio forense permitió precisar el origen del fallecimiento y cerrar las primeras dudas que habían surgido tras el hallazgo. El adolescente era oriundo de Santa Lucía y se dirigía a una institución educativa para asistir a clases de gimnasia. El establecimiento estaba a unos 100 metros del lugar donde finalmente fue encontrado sin vida.

Según los testimonios aportados por familiares cercanos ante la Justicia, el entorno del menor no tenía conocimiento de que padeciera una enfermedad de base ni de que presentara alguna anomalía cardíaca. Ese dato quedó incorporado a la causa como parte de los antecedentes relevados en las primeras horas de la investigación. Hasta ahora, no surgieron elementos que modifiquen la conclusión forense sobre una muerte natural.

El hallazgo se produjo cerca de las 8:40 del martes, cuando una mujer que llevaba a su hijo al jardín observó al joven tendido en la vía pública y dio aviso. Como no llevaba documentación ni teléfono celular, su identidad no pudo establecerse de inmediato. Durante las primeras horas circularon distintas versiones entre vecinos, hasta que se confirmó quién era la víctima.

Con la autopsia y la identificación ya concretadas, la causa quedó orientada a reconstruir los minutos previos a la descompensación. El dato central que dejó el expediente es que la muerte ocurrió mientras el adolescente se dirigía a estudiar y que el resultado médico descartó una agresión. La variable que seguía bajo análisis era el recorrido exacto que hizo antes de caer en la vía pública.