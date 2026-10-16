Dos hombres ingresaron a una finca hortícola y fueron perseguidos por el dueño y su padre. Uno quedó detenido por tentativa de hurto y el otro escapó.

Un intento de hurto en una finca hortícola de Rawson terminó con un hombre de 35 años detenido y otro sospechoso prófugo, luego de que el propietario del predio y su padre los persiguieran hasta reducir a uno en la vía pública. El hecho ocurrió sobre calle Vidart y derivó en la intervención del Comando Radioeléctrico Sur y de la Unidad Operativa Territorial de Calcuta.

Desde la Policía informaron a Telesol Diario que el episodio se inició cuando un vecino alertó a la familia dueña del campo sobre la presencia de dos personas dentro del predio. Según esa versión, los intrusos estaban cosechando y llevándose bolsas de cebolla sin autorización. Ante ese aviso, el propietario y su padre acudieron de inmediato al lugar.

Al ser sorprendidos, ambos sospechosos abandonaron la carga y huyeron a pie hacia el norte, entre matorrales y descampados linderos. Los damnificados los siguieron por los terrenos cercanos hasta alcanzarlos sobre el Callejón Celani, al este de calle Vidart. Allí, uno de los hombres intentaba poner en marcha una moto enduro negra para escapar.

Reducción y arresto

De acuerdo con el parte policial, el agricultor y su padre derribaron al sospechoso del rodado y lo mantuvieron reducido en el suelo mediante una aprehensión civil, es decir, una retención realizada por particulares hasta la llegada de la fuerza. Minutos después, tras un llamado al 911, los efectivos policiales formalizaron el arresto en el lugar. El otro integrante del grupo logró huir a pie y no fue localizado en el rastrillaje posterior.

El detenido fue identificado por la Policía como Víctor Abel Villegas, de 35 años, con domicilio en el Lote Hogar 39 de Pocito. Por directivas del ayudante fiscal de turno de la UFI Flagrancia, quedó alojado en la seccional jurisdiccional vinculado al Legajo N° 61/26 e imputado por el delito de tentativa de hurto. La continuidad del caso dependerá de la identificación y localización del segundo sospechoso.