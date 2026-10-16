Bomberos Voluntarios trabajan en una construcción de calle 9, al oeste de San Miguel. No se informaron aún las causas ni el alcance de los daños.

Un incendio afectó este viernes un depósito ubicado sobre calle 9, al oeste de San Miguel, en el departamento Pocito. El operativo de emergencia se mantiene en desarrollo y está a cargo de Bomberos Voluntarios de Pocito.

Los equipos trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras áreas de la construcción. La presencia de distintos elementos almacenados en el inmueble obliga a sostener las tareas de extinción con precaución.

Según la información preliminar, en el depósito había motores, puertas, tubos de gas y herramientas, entre otros elementos. Esa carga material explica la atención puesta en el lugar mientras avanza el trabajo de los bomberos.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre cómo se inició el siniestro ni sobre la magnitud de los daños materiales. Tampoco se informó oficialmente si hubo personas heridas o afectadas por el incendio.

Las autoridades y los equipos de emergencia aguardan completar las tareas en la zona para determinar el alcance del episodio. Una vez controlado el foco, quedará pendiente la información oficial sobre las causas y las consecuencias del siniestro.