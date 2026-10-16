San Juan Te Busca confirmó este viernes 16 de octubre que la joven fue encontrada. No se informaron las circunstancias del hallazgo ni su estado de salud.

Una mujer de 28 años fue encontrada este viernes 16 de octubre en San Juan, tras la activación de una búsqueda para dar con su paradero.

La confirmación fue difundida por San Juan Te Busca, el programa provincial encargado de colaborar en la localización de personas extraviadas. La notificación se produjo un día después de que se reportara la desaparición y se difundiera su imagen para pedir colaboración ciudadana.

P.A. había sido reportada como desaparecida el jueves 15 de octubre, lo que motivó la circulación de sus datos con el objetivo de facilitar su identificación y localización. En estos casos, la difusión pública suele formar parte del mecanismo de búsqueda coordinado por las autoridades provinciales.

Hasta el momento, las autoridades no informaron en qué circunstancias fue hallada ni brindaron precisiones sobre su estado de salud. Tampoco se comunicaron medidas adicionales vinculadas al caso.

La novedad cierra, por ahora, el operativo de búsqueda iniciado el jueves, aunque no se difundieron detalles oficiales sobre el procedimiento ni sobre eventuales actuaciones posteriores.