La familia de la sanjuanina de 32 años recibió este domingo la confirmación de su fallecimiento en España. La joven estaba desaparecida desde el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

La familia de Ana Martina Conte Grand confirmó este domingo su fallecimiento en España, tras varios días de búsqueda luego del choque de trenes ocurrido en Toledo. La joven sanjuanina, de 32 años, estaba desaparecida desde el accidente y la noticia cerró un período de incertidumbre para sus allegados.

Hasta ese momento no había existido una confirmación oficial, aunque los dichos de su hermano Jeremías, que sobrevivió al accidente, ya daban cuenta de la gravedad de lo sucedido. Un familiar ratificó ante la prensa que el cuerpo de Martina había sido encontrado. Su madre, Claudia Viberti, también la despidió con un mensaje en su estado de WhatsApp.

Martina había viajado a España junto a sus padres para visitar a Jeremías y conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses. Los hermanos viajaban juntos en el coche 7 de una de las formaciones involucradas en el choque. Jeremías sobrevivió, aunque sufrió fracturas y lesiones que requirieron su internación en un hospital de Toledo.

Antecedentes familiares y personales

Martina había cumplido 32 años el 25 de julio pasado. Era hija del médico neumonólogo Jorge Conte Grand Cambas y de Claudia Viberti, profesora de inglés y vicedirectora del Colegio Central Universitario. Integraba una familia de cuatro hermanos: Jeremías, Zacarías, Lisandro y ella.

Había estudiado podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesión que compartía con su hermano Zacarías y que ejercía en San Juan. Entre sus trabajos, había desarrollado una plantilla ortésica, es decir, una plantilla hecha a medida para corregir problemas en el pie, destinada a aliviar el dolor de pacientes con verrugas plantares.

El viaje familiar a Europa terminó convertido en una tragedia. Después de días de espera, la familia Conte Grand recibió este domingo la confirmación de la muerte de Martina, mientras continúa la atención médica de Jeremías en Toledo.