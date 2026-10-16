El hecho ocurrió en Santa Lucía y terminó con dos adolescentes identificados por la Policía. La Justicia de Niñez y Adolescencia intervino por tentativa de hurto calificado.

Dos menores de edad, de 15 y 17 años, fueron puestos a disposición de la Justicia en Santa Lucía tras un intento de robo de una bicicleta en la vía pública que terminó frustrado por la reacción del propietario y la intervención policial.

El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana en la esquina de Roque Sáenz Peña y Colón, donde los adolescentes habrían intentado sustraer una bicicleta marca Topmega rodado 29, de color negro, perteneciente a un vecino de 23 años. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, la víctima advirtió la maniobra y se abalanzó sobre uno de los sospechosos cuando intentaba escapar pedaleando.

En ese forcejeo, el joven logró impedir que se concretara el robo y los dos involucrados huyeron a pie hacia el norte, dejando el rodado en el asfalto. La secuencia fue observada por efectivos del Comando Radioeléctrico Central, que asistieron al damnificado y tomaron la descripción de la vestimenta de los sospechosos para iniciar un rastrillaje en la zona.

Detención en la huida

La persecución policial concluyó pocos metros después, en la esquina de Colón y El Ceibo, donde la patrulla les cerró el paso. De acuerdo con el parte, los adolescentes intentaron escapar nuevamente al advertir la presencia de las balizas, pero fueron reducidos sobre la calzada. Al ser identificados, se constató que ambos tenían domicilio en Santa Lucía.

Intervención judicial

Tras la comunicación con el Primer Juzgado de la Niñez y Adolescencia, se dispuso la presencia de los progenitores en sede policial. Por orden judicial, los menores fueron notificados de la causa caratulada como tentativa de hurto calificado por ser rodado dejado en la vía pública, bajo el Sumario N° 23/26, y luego entregados a sus padres. El expediente quedó en trámite en el fuero de niñez, mientras se mantienen las actuaciones iniciadas por la Policía.