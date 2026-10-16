El hecho ocurrió en Santa Lucía, en la esquina de Roque Sáenz Peña y Colón. La Policía informó que intervino el CAD por tratarse de menores.

Dos adolescentes fueron aprehendidos en Santa Lucía luego de un intento de sustracción de una bicicleta en la vía pública. El procedimiento comenzó en la esquina de Roque Sáenz Peña y Colón, cuando un móvil policial advirtió una situación sospechosa durante un patrullaje.

Según informó el Comando Central, los efectivos observaron a un joven que trasladaba una bicicleta negra marca Top Mega, rodado 29, por calle Colón hacia el norte. Al mismo tiempo, otro hombre se abalanzaba sobre él para impedir que se llevaran el rodado, de acuerdo con el reporte oficial. Al advertir la presencia policial, quien llevaba la bicicleta la arrojó y escapó corriendo.

Ese movimiento dio inicio a una persecución por las inmediaciones. Mientras avanzaba el operativo, el conductor del móvil entrevistó al damnificado, de 23 años, quien sostuvo que eran dos las personas involucradas en el intento de robo. También aportó características físicas y de vestimenta para facilitar la identificación de los sospechosos.

Búsqueda e intervención

Con esos datos, los uniformados continuaron la búsqueda y lograron interceptar a dos jóvenes en la esquina de Colón y El Ceibo. Según el mismo informe, ambos intentaron escapar al advertir la presencia de los efectivos, pero finalmente fueron aprehendidos. Los jóvenes dijeron tener 15 y 17 años, respectivamente.

Debido a que se trataría de menores de edad, se dio intervención al CAD para continuar con las actuaciones correspondientes. No se informaron, en el parte difundido, mayores precisiones sobre la situación judicial de los adolescentes ni sobre el estado de la bicicleta recuperada.