La aprehensión ocurrió durante un procedimiento policial en el barrio Pateta. La identificaron en el sistema SIFCOP y quedó vinculada a una causa por robo.

Una mujer de 33 años fue detenida en Chimbas tras interrumpir un procedimiento del Comando Radioeléctrico Norte en el interior del Barrio Pateta y, al ser identificada, quedar alcanzada por un pedido de captura vigente por robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:38 del jueves, cuando los efectivos entrevistaban a otra mujer sospechada de haber cometido un ilícito minutos antes. Según voceros policiales citados por Telesol Diario, Natalia Soledad Arraez irrumpió en la escena de manera intempestiva y comenzó a insultar a los uniformados, además de entorpecer el accionar policial.

De acuerdo con la información policial, los agentes le pidieron en reiteradas oportunidades que se calmara y se retirara del lugar, pero la mujer continuó con los agravios. Ante esa conducta, fue identificada y sus datos fueron cotejados con el sistema SIFCOP, es decir, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, que permite verificar requerimientos judiciales vigentes.

Pedido judicial vigente

La consulta arrojó que sobre Arraez pesaba un pedido de captura emitido por la UFI Delitos contra la Propiedad. Según fuentes policiales, estaba prófuga y vinculada al legajo MPF-SJ-09588-2026, caratulado como robo en perjuicio de otra mujer, causa en la que figura como coimputada junto a un sujeto de apellido Agüero. La situación procesal quedó entonces sujeta a la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Traslado y alojamiento

Con la confirmación del requerimiento judicial, personal femenino de la Unidad Operativa Chimbas Sur colaboró para reducirla y esposarla. Por directivas de la fiscal interviniente, Gabriela Barrientos, y con actuaciones de la ayudante fiscal Luciana Ramaci, la mujer fue trasladada a la Comisaría 17ma, donde quedó alojada bajo el Legajo N° 13/26. Su situación quedará ahora sujeta a las medidas que disponga la fiscalía en el marco de la causa por robo.