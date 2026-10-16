Eduardo Luis Quintana Carrizo, de 30 años, fue identificado por la Motorizada I y quedó a disposición judicial. Tenía requerimientos por lesiones leves y robo.

Un procedimiento contravencional en Capital terminó con la detención de Eduardo Luis Quintana Carrizo, de 30 años, quien registraba dos pedidos de captura vigentes. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Motorizada I durante patrullajes preventivos en el radio de la Comisaría 2da.

Según fuentes policiales, los uniformados advirtieron la presencia de un hombre que incurría en una falta contravencional en la vía pública y procedieron a identificarlo. Al cargar sus datos en el sistema informático policial, surgió un doble requerimiento judicial activo. El domicilio informado para el detenido es Chimbas.

Primer legajo

El primer pedido de detención figura en el legajo N° MPF-SJ-04684-2021, caratulado como lesiones leves. La causa tramita en la UFI CAVIG, a cargo de la fiscal Gema Guerrero, y se inició a partir de una agresión física denunciada en esa unidad especializada.

Segundo requerimiento

El segundo pedido de captura corresponde al legajo N° MPF-SJ-25312-2025/1754/25, instruido por el delito de robo. Ese expediente quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con directivas de la Dra. Lidia Reverendo, de acuerdo con la información policial difundida.

Tras la confirmación de ambos mandatos judiciales, el personal policial trasladó a Quintana Carrizo a los calabozos de la Comisaría 2da, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. El avance de la situación procesal dependerá ahora de las medidas que adopten las fiscalías actuantes sobre cada uno de los legajos.