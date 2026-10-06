Una investigación de cuatro meses en Villa El Lago, departamento Ullum, terminó el sábado 3 de octubre con dos personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Departamento Drogas Ilegales D-5, con colaboración del Grupo Táctico G.E.R.A.S., y se realizó por orden del juez Federal de Garantía, Dr. Leopoldo Rago Gallo. La medida judicial habilitó allanamientos simultáneos en dos domicilios de la zona, en el marco de una causa por presunta venta de drogas.

Al ingresar, los investigadores encontraron a los ocupantes manipulando y fraccionando sustancias sobre una mesa. En el lugar había una balanza de precisión, una cuchara y un cuchillo con restos de polvo blanco, además de otros elementos asociados al corte y acondicionamiento de la mercadería. Ese hallazgo fue uno de los indicios que, según la pesquisa, sostuvo la hipótesis de comercialización.

En los allanamientos se secuestraron alrededor de 220 gramos de cocaína, distribuidos entre varias dosis y siete envoltorios compactados, además de unos 40 gramos de marihuana, cigarrillos de armado casero y siete gramos de semillas de cannabis. También incautaron 13 plantines de marihuana, de entre 5 y 30 centímetros de altura, $74.200 en efectivo, teléfonos celulares, papelillos, un picador y recortes de nylon.

Los detenidos fueron identificados como Salinas, de 26 años, y su pareja Vera, de 23. Según fuentes policiales, Salinas contaba con un carnet REPROCANN vigente —el registro del Programa de Cannabis— e intentó usarlo para justificar la tenencia de la sustancia, aunque los investigadores sostuvieron que las tareas realizadas durante los cuatro meses previos lo vincularon con una presunta actividad de comercialización. Por disposición de la Justicia Federal, el carnet también fue secuestrado junto con la droga, las plantas, las semillas y el resto de los elementos incautados.

Ambos quedaron detenidos y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, acusados de una infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La causa seguirá su curso en el fuero federal, mientras se analizan los elementos secuestrados y las actuaciones reunidas durante la investigación previa.